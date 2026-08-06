연일 40도에 육박하는 폭염이 이어지면서 정부와 지자체가 시민들에게 야외 활동 자제를 권고했지만 일부 시민들이 산행과 마라톤을 강행하고 있어 안전사고 우려가 제기되고 있다. 사진은 6일 오전 서울 종로구 경복궁에서 양산을 쓴 외국인 관광객들 모습. 윤창빈 기자
pangbin@heraldcorp.com
입력 2026-08-06 11:33:49
연일 40도에 육박하는 폭염이 이어지면서 정부와 지자체가 시민들에게 야외 활동 자제를 권고했지만 일부 시민들이 산행과 마라톤을 강행하고 있어 안전사고 우려가 제기되고 있다. 사진은 6일 오전 서울 종로구 경복궁에서 양산을 쓴 외국인 관광객들 모습. 윤창빈 기자
‘빈 땅’ 찾는 것보다 ‘주거용’ 전환이 더 빨라…주택공급안 담기나 [부동산360]
[헤럴드경제=홍승희·서정은 기자] 이재명 대통령이 지난 3일 청와대 부동산·주식 시장 점검 비공개 회의에서 “가용한 주택 공급 물량을 최대한 확보하라”고 지시하면서 그동안 병목 현상이 지속되던 주택 공급 파이프라인이 가동될지 관심이 주목된다. 한국토지주택공사(LH)를 앞세운 신규 택지 개발과 도심 유휴부지 주택공급이 우선순위가 될 것으로 보인다. 다만 업계
추석 앞두고 또 민생지원금…“1인당 최대 50만원” 어디서 받나
[헤럴드경제=나은정 기자] 추석을 앞두고 일부 지자체에서 민생안정지원금 지급에 속도를 내고 있다. 고물가와 경기 침체로 위축된 소비를 살리고 주민들의 생활 부담을 덜기 위해 1인당 30만~50만원 규모의 지원금을 지역화폐나 선불카드 형태로 지급한다. 경남 의령군은 군민 1인당 50만원의 민생안정지원금을 지급한다. 대상은 올해 6월 30일 기준 의령군에 주민등록을 둔 군민과 결혼이민자, 영주권자 등 약 2만4600명이다. 총 사업비는 125억원으로, 지원금은 의령사랑상품권(지류)으로 지급된다. 신청 기간은 오는 10일부터 다음달 11일까지다. 주소지 관할 읍·면 주민센터에서 접수하면 현장에서 즉시 의령사랑상품권을 받을 수 있다. 사용 기한은 올해 12월 31일까지다. 군은 신청 첫 주 출생연도 끝자리별 요일제를 운영하고, 거동이 불편한 군민을 위한 방문 신청 서비스도 함께 시행한다. 오태완 군수는 “민생안정지원금은 군민께 드린 약속을 실천하는 민선 9기의 대표 민생정책”이라며 “군민이
딸 서울대 보낸 신동엽의 교육철학…“잔소리 안하지만 ‘이것’만은 강조”
[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 신동엽의 딸이 올해 서울대학교에 입학한 가운데, 그가 자녀를 키우면서 강조했던 교육철학을 공개해 눈길을 끈다. 그는 잔소리를 안하지만, 인사를 잘하고 다니라고 강조한다고 말했다. 신동엽은 지난 달 31일 성시경의 유튜브채널에 출연해, 자녀 교육에 대한 소신을 밝혔다. 그는 “내가 우리 아들하고 딸한테 비교적 자주 얘기하는 게 있다”며 “난 터치 안하고 잔소리도 안하는데 ‘인사는 잘 하고 다녀라’고 한다”고 했다. 그러면서 “우리 빌라에 경비 아저씨가 반갑게 인사해주면 ‘안녕하세요’하고 가족끼리도 그렇고 모두에게 인사를 하라고 한다”고 말했다. 신동엽은 그 이유에 대해 “점점 인사 안 하는 사람이 많아지면서 나중에 나이 들어서도 인사를 잘하면 희소성이 있다”고 덧붙였다. 한편, 신동엽은 2006년 MBC 예능국 PD 출신 선혜윤과 결혼했으며, 슬하에 1남1녀를 두고 있다. 선화예술고등학교에서 발레를 전공한 딸 신지효 양은 서울대학교와 한국예술종합학교에
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었