[헤럴드경제=최원혁 기자] 재외동포들에게 접근해 100억원대 사기 행각을 벌인 보이스피싱 일당이 붙잡혔다.

6일 연합뉴스에 따르면 충북경찰청은 캄보디아에 거점을 두고 재외동포를 속여 거액을 가로챈 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기, 범죄단체가입)로 보이스피싱 범죄조직 조직원 A씨 등 14명을 검거해 이 중 10명을 구속 송치했다.

A씨 등은 작년 3월부터 약 1년간 캄보디아에 사무실을 차려놓고 금융감독원, 검찰 등정부 기관으로 속여 재외동포 15명으로부터 123억원을 가로챈 혐의를 받고 있다. 피해자들은 미국이나 캐나다 등에 거주하는 재외동포로 알려졌다.

이들은 피해자들에게 “당신들 마약범죄에 연루된 정황이 있다. 불법 자금을 검수해야 하니 돈을 보내라”고 속여 가상자산을 받아 가로챈 것으로 조사됐다.

경찰은 지난 2월 다른 범죄로 캄보디아 현지 경찰에 체포된 A씨 등이 보이스피싱 범죄조직 조직원이라는 사실을 확인하고 국내로 송환해 구속했다.