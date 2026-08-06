5월 13일~8월 5일 누적 방문객 10만40명 “살아 있는 메모리얼 플랫폼으로 발전 시킬 것”

[헤럴드경제=박병국 기자]광화문광장 ‘감사의 정원’이 개장 80여 일 만에 ‘프리덤홀’ 누적 방문객 10만 명을 넘어섰다고 6일 밝혔다.

시는 5일 오후 10시 기준 프리덤홀 누적 방문객이 10만 40명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 5월 13일 개장 이후 프리덤홀 방문객만을 집계한 수치다.

서울시는 개장 초기에는 실내 공간인 프리덤홀 방문객만 집계했으며, 지난 7월 9일부터는 지상부 조형물 ‘감사의 빛 23’ 방문객도 별도로 집계하고 있다. 7월 9일부터 8월 5일까지 프리덤홀과 감사의 빛 23을 합한 감사의 정원 전체 방문객은 하루 평균 3779명이다. 2009년 8월 1일 첫 개장 이후 올해로 개장 17년을 맞은 광화문광장은 2022년 재개장을 통해 보행 면적을 2배 이상 확대하고, 분수 및 녹지 공간을 확충했다.

특히 지난 5월 12일 감사의 정원이 개장한 뒤로는 체험형 역사교육을 목적으로 방문하는 가족 단위 방문객은 물론 학생, 외국인 등 국내외 단체 관광객들의 발길이 이어졌다.

대표적으로 지난 7월 ‘부산유엔공원’ 자원봉사자 단체는 감사의 정원 프리덤홀을 찾아 6.25 전쟁 참전국의 숭고한 희생정신을 생생하게 체험하며 참전용사들의 희생과 헌신을 되새기는 시간을 보냈다. 같은달에는 6·25전쟁에 참전한 에티오피아 ‘강뉴부대’ 후손들이 찾아 우리말로 노래를 선물했다. 강뉴부대의 후손들로 구성된 강뉴합창단은 ‘고향의 봄’,‘홀로 아리랑’을 부르고 부채춤 공연을 펼쳤다.

강석 서울시 균형발전본부장은 “감사의 정원이 단순한 관람 시설을 넘어, 역사적 의미를 체험하고 세대 간 소통과 국제 연대를 확장하는 ‘살아있는 메모리얼 플랫폼’으로 발전할 수 있도록 다양한 문화·교육 프로그램을 지속 확대해 나갈 것”이라며 “광화문광장과 감사의 정원이 대한민국을 대표하는 역사·문화·평화의 상징 공간으로 사랑받을 수 있도록 시민 여러분과 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.

감사의정원은 6·25 전쟁 참전국(22개국)의 희생과 헌신에 감사하고, 광화문 광장을 자유민주주의 정체성을 담은 역사 문화 공간으로 재정립하기 위해 조성한 공간이다. 지난해 11월 착공에 들어가 6개월간의 공사를 거쳤다. 상징 조형물과 전시 공간 조성사업에는 총 206억원이 들어갔다. 오세훈 시장은 후보시절인 지난 5월 13일 준공식에 참석해 “그간 광화문광장에는 나라를 지키신 충무공 이순신 장군의 호국 정신이 있고 백성을 위해 글자를 만드신 세종대왕의 애민 정신도 살아있었지만, 정작 자유대한민국의 자유와 번영, 그리고 세계 시민과의 연대를 기억하는 공간이 없었다”며 “‘감사의 정원’은 바로 그 빈 자리를 채우는 공간”이라고 강조했다. 또 “참전국 용사들이 수호하려던 자유민주주의와 평화는 우리 헌법이 지향하는 핵심 가치이자 오늘의 대한민국을 떠받치는 가장 중요한 가치”라며 “내국인과 외국인이 자유롭게 어울리는 광화문광장이야말로 ‘감사의 정원’이 가장 빛날 수 있는 장소”라고 말했다.