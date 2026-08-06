[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 변우석이 낸 환우 치료 기부금으로 서울 용산구의 한 아동양육시설 아이가 치료를 마쳤다.

5일 변우석의 인스타그램에 올라온 광고 사진에 넷플릭스 예능 ‘유재석 캠프’ 출연자인 이 씨의 댓글이 달렸다. 이 씨는 “뼌팀장님, 전해드리고 싶은 소식이 있다”며 “팀장님의 환우 치료 기부금으로 제가 예전에 일했던 아동양육시설(용산구)의 한 아이가 무사히 치료받았다고 한다”고 밝혔다.

이어 “팀장님의 따뜻한 마음이 제가 아끼는 곳까지 이렇게 닿았다는 게 정말 신기하고 뭉클하다”며 “한 아이에게 정말 큰 희망이 되어주셔서 진심으로 감사하고 존경한다”고 적었다.

변우석은 이 댓글에 “정말 행복한 소식”이라고 답글을 남겼다.

‘뼌팀장’은 지난 5월 공개된 ‘유재석 캠프’에서 변우석이 맡은 역할에서 비롯된 호칭이다. 변우석은 이광수, 지예은과 함께 팀장을 맡아 참가자들과 호흡을 맞췄다.

변우석은 소아청소년 환우를 위한 기부를 이어오고 있다. 2024년 세브란스병원에 3억원을 기부했고, 지난해에는 굿즈 판매 수익금 전액을 소아암재단에 전달했다.

올해 1월 1일에는 소아청소년 환우 치료를 위해 세브란스병원에 1억원을 추가로 냈고, 국제개발협력 비정부기구(NGO) 지파운데이션에도 1억원을 기부했다.

변우석은 올해 기부 당시 “소아청소년 환우들이 건강을 되찾고 소아청소년 환우들과 가족분들이 행복한 미래를 향해 나아갈 수 있도록 지원하는 일에 함께할 수 있어 기쁘다”고 말했다.

한편 변우석은 넷플릭스 시리즈 ‘나 혼자만 레벨업’ 촬영을 진행 중이다.