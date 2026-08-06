현대이지웰, 4년째 서대문구와 나눔 이어가…누적 후원금 1억 4400만 원 청소년·청년 취약계층 생계·주거비 지원…민관 협력으로 자립 응원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]홀로 사회에 첫발을 내딛는 청년들에게 지역사회의 따뜻한 응원이 이어지고 있다.

서대문구(구청장 박운기)는 현대백화점그룹 복지솔루션 기업인 현대이지웰이 청소년·청년 취약계층의 생계와 주거 안정을 위해 성금 2000만 원을 기탁했다고 6일 밝혔다.

이날 구청장실에서 열린 전달식에는 박운기 서대문구청장과 박종선 현대이지웰 대표이사 등이 참석했다.

이번 후원금은 경제적 어려움을 겪는 청소년과 청년 취약계층의 생계비와 주거비 지원에 사용될 예정이다.

자립을 준비하거나 홀로 생활을 시작한 청년들이 보다 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 돕는 데 의미를 두고 있다.

현대이지웰은 2023년부터 서대문구와 함께 지역사회 나눔을 꾸준히 이어오고 있다. 올해까지 누적 후원금은 1억 4400만 원에 달한다.

2023년에는 저소득 취약계층 생계비와 장학금으로 4800만 원, 2024년에는 한부모가정 생계비와 자립준비청년 장학금으로 4800만 원, 2025년에는 국가보훈가정 생계비와 자립준비청년 장학금으로 4,800만 원을 지원했다.

올해는 청소년·청년 취약계층을 위한 2000만 원을 추가 기탁하며 지역사회와의 상생을 이어가고 있다.

현대이지웰은 기업 복지서비스를 제공하는 전문기업으로, 지역사회와 연계한 사회공헌 활동과 임직원 봉사활동 등을 지속적으로 추진하며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.

박종선 현대이지웰 대표는 “자립을 준비하는 청년들이 희망을 잃지 않고 당당하게 사회의 구성원으로 성장하는 데 이번 후원금이 작은 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 나눔과 상생의 가치를 실천해 나가겠다”고 말했다.

박운기 서대문구청장은 “청년 한 사람의 자립은 개인의 문제가 아니라 지역의 미래와 직결되는 일”이라며 “기업의 따뜻한 나눔이 청년들에게 다시 일어설 용기와 희망이 될 수 있도록 서대문구도 촘촘한 복지 안전망을 만들어 가겠다”고 말했다.