마인드셋부터 현장 적용까지 5단계…온오프라인 연계 운영 내년부터 신인 필수과정 편성…“입문 단계부터 AI 역량 확보”

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성생명이 영업본부 소속 설계사(FC)를 대상으로 한 ‘인공지능(AI) 역량강화 교육체계’를 이달부터 본격 운영한다고 6일 밝혔다.

생성형 AI가 확산하면서 보험 영업 현장도 달라지고 있다. 고객이 스스로 보장 내용을 찾아본 뒤 상담을 요청하는 사례가 늘고 있어서다. 삼성생명은 AI 활용 역량이 설계사 영업 경쟁력을 좌우할 것으로 보고 이번 교육체계를 마련했다. 올해 초 설계사 교육체계를 실전형 중심으로 개편한 데 이어, 영업 현장에서 즉시 활용할 수 있는 AI 역량을 교육 과정에 새로 담았다.

교육 과정은 ▷AI 마인드셋 ▷AI 도구 이해·윤리 ▷사내 AI 도구 활용 ▷사외 AI 도구 활용 ▷현장 적용 심화 과정 등 5단계로 구성된다. AI에 대한 기본 이해부터 다양한 AI 도구 활용, 실제 영업 현장 적용까지 단계적으로 학습하도록 설계했다.

‘사내 AI 도구 활용’ 과정에서는 사내 AI 검색 도구인 ‘AI 서치’ 등을 직접 실습하며 활용법을 익히고, ‘사외 AI 도구 활용’ 과정에서는 생성형 AI의 기능별 활용 방법을 학습한다. ‘현장 적용 심화과정’은 앞선 과정을 모두 이수한 설계사를 대상으로 주제별로 운영해 현장 전문성을 높일 계획이다.

교육은 온오프라인을 연계해 운영한다. 장소 제약 없이 학습할 수 있는 온라인 교육으로 기본 역량을 갖춘 뒤, 지역단 현장교육과 연수소 집합교육에서 실습과 심화 학습을 이어갈 예정이다. 삼성생명은 내년부터 이 교육을 신인 설계사 체계교육 필수과정으로 정규 편성할 계획이다.

삼성생명 관계자는 “AI는 상담 품질과 업무 생산성을 함께 높일 수 있는 도구”라며 “이번 교육체계를 통해 설계사 개개인의 역량을 강화하고, 고객에게 차별화된 컨설팅 경험을 제공하겠다”고 말했다.

한편, 삼성생명은 올해 초 영업 핵심 전략인 ‘견실조직 구축’의 하나로 설계사 교육 체계 개편에 나선 바 있다.