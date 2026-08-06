27일까지 유명 셰프·맛집 이벤트

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점은 강남점 식품관이 리뉴얼 1년 만에 누적 고객 1000만명을 달성했다고 6일 밝혔다.

신세계백화점 강남점은 지난해 8월 델리 전문관을 개장하며 식품관 리뉴얼을 마쳤다. 스위트파크와 하우스 오브 신세계, 신세계마켓, 델리 전문관으로 구성된 국내 최대 규모의 백화점 식품관을 보유하게 됐다.

델리 전문관은 일본·중국·베트남 등 세계 각국의 미식 콘텐츠를 국내에 소개하고, 라이브 키친과 즉석 조리 메뉴를 강화했다. 화제성 높은 팝업을 통해 강남점 식품관의 핵심 집객 공간으로 자리 잡았다.

여경래 셰프와 협업한 상하이식 만두 전문점 ‘구오만두’, 미쉐린 1스타 레스토랑 오너 셰프 김도윤 셰프의 한식 브랜드 ‘서연’, 대한민국 조리명장 안유성 명장의 포케·샐러드 전문점 ‘와사비그린’ 등이 호응을 얻었다.

신세계백화점은 27일까지 다양한 행사를 준비했다. 7일부터 13일까지 열리는 ‘셀럽 특집’에서는 김밥 인플루언서 ‘김밥대장’이 삼계탕 김밥을 선보인다. 21만 인플루언서 워터파랑과 함께하는 ‘모락절미’는 즉석 인절미를 판매한다. 트레이너 양치승의 ‘사라다클럽’은 프로틴 사라다빵을 소개한다.

14일부터 20일까지는 ‘맛집 특집’을 진행한다. 부산의 앙꼬절편 맛집 ‘전포명가’와 SNS(사회관계망서비스)에서 미국식 치즈스틱으로 화제를 모은 ‘피자팜비어’를 만날 수 있다. 21일부터 27일까지는 ‘셰프 특집’이 이어진다. 중식 브랜드 ‘구오’와 흑백요리사 출연자인 황진선 셰프가 멘보샤를 선보인다. ‘방구석 다이닝 고리’의 생크림 떡, 중식 마스터 여경옥 셰프와 ‘핑거킥’이 함께 만든 닭강정 등도 판매한다.

단독 신메뉴도 준비했다. ‘구오만두’는 상하이식 탕바오를, ‘JS가든 델리’는 양갈비 플래터를 선보인다. ‘블루버터플라이’는 불닭 스프링롤 3종을 출시한다. 브랜드별로 할인과 사은 혜택도 계속된다.

최원준 신세계백화점 식품생활담당 상무는 “첫돌을 맞아 마련한 릴레이 팝업과 강남점 단독 신메뉴, 다양한 혜택을 통해 풍성한 미식의 즐거움을 경험하길 바란다”고 말했다.