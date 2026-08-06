성장 설계 및 고객 기반 마케팅 고도화 컬리 론칭 맴버, 3조 매출 성장 기여 “재진-재방문율 높은 서비스 특성 극대화”

[헤럴드경제=고재우 기자] 닥터나우가 마켓컬리 출신 전지웅을 최고마케팅책임자(CMO)로 선임했다. 마켓컬리 매출 3조원 시대를 연 전 CMO 선임을 통해 재진, 재방문율 높은 닥터나우 서비스 특성을 극대화할 것을 예고했다.

닥터나우는 전 CMO를 공식 선임했다고 6일 밝혔다. 전 CMO는 마켓컬리 운영사 ‘컬리’ 출신이다. 사업 초기부터 11년간 고객간거래(B2C) 마케팅 부문을 맡아 서비스 성장에 이바지해왔다. 특히 고객 세분화 기반 쿠폰 할인 프로모션으로, 이용자 모객과 리텐션 상승을 주도해 왔다. 이를 통해 마켓컬리 매출 3조원대 시대 개막에 공헌한 바 있다.

닥터나우는 전 CMO 선임을 통해 비대면 진료 인지도와 이용자 수를 확대하는 한편, 데이터를 기반으로 한 마케팅으로 성숙한 비대면 진료 서비스를 제공할 방침이다.

전 CMO는 닥터나우 합류 이후 비대면 진료의 유기적인 성장 공식, 질환별·고객별 특성에 따른 마케팅 액션 설계를 주도하고 있다. 이를 기반으로 신규 이용자 확대, 기존 이용자 활성화 등을 동시에 도모한다는 계획이다.

전지웅 CMO는 “닥터나우는 누적된 비대면 진료 서비스 경험 및 방대한 제휴 인프라, 데이터 자산을 보유한 조직”이라며 “질환군에 따라 재진율과 재방문율이 80%에 육박하는 등 디지털 플랫폼 중 압도적인 고객 리텐션을 보유한 서비스인만큼, 고객에 기반한 다양한 마케팅을 전개할 것”이라고 말했다.

한편, 닥터나우는 비대면 진료와 대면 진료 예약, 의약품 배송 및 픽업 서비스를 제공하는 국내 1위 플랫폼이다.

올해 상반기에만 145만건 이상의 진료 건수를 기록하는 등 국내에서 가장 많은 의료 이용자와 의료 공급 인프라를 보유하고 있다. 애플앱스토어와 구글플레이스토어 등 양대 마켓 기준 누적 앱 다운로드 수는 855만건 이상이고, 누적 가입자 수는 470만명에 달한다.