[헤럴드경제=나은정 기자] 최근 예능 출연 이후 태도 논란에 휩싸였던 배우 정준원이 데뷔 후 오랜 무명 시절을 거치며 배우를 포기하려 했던 순간을 솔직하게 털어놨다.

정준원은 지난 5일 공개된 방송인 하지영의 유튜브 채널에 출연해 지난해를 돌아보며 “(tvN 드라마) ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’이 공개되기 직전까지 배우 생활을 하면서 가장 힘들었다”고 밝혔다.

그는 “배우라는 직업은 운도 많이 필요하고 결국 선택을 받아야 하는 일”이라며 “‘언젠가는 슬기로운 전공의생활’에 캐스팅되기 전까지는 ‘내가 배우를 하면 안 되는 사람인가’, ‘난 안 되는 놈인가 보다’라는 생각까지 했다”고 고백했다.

이어 “좋아하는 일을 포기하지 않으면 언젠가 기회가 온다고 쉽게 말하지 못하겠다. 그 말이 모두에게 통하는 것은 아니라고 생각한다”며 “저는 정말 기적처럼 운이 좋아 이런 기회를 얻은 것”이라고 말했다.

그러면서 “후배들이 ‘그만둘까’라고 고민을 털어놓을 때 무조건 ‘계속해’라고 말하지 못하겠더라”라며 “괜히 희망고문을 하는 것 같고 무책임한 사람이 되는 것 같았다”고 토로했다.

다만 그는 “그래도 끝까지 포기하지 않았기에 선물 같은 시간이 찾아온 것 같다”며 “지금은 주어진 기회에 자신감을 갖고 더 열심히 해야겠다는 생각이 가장 크다”고 의지를 드러냈다.

현재 출연 중인 MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’에서 첫 주연을 맡은 부담감도 털어놨다. 그는 “‘언젠가는 슬기로운 전공의생활’도 긴장됐지만 이번 작품은 처음으로 제대로 평가받고 검증받는 자리라는 생각이 들어 걱정이 많이 된다”고 말했다.

아울러 “10년이 넘게 활동을 했는데도 스크린 속에서 날 보는 게 아직도 적응이 안 된다”며 “그런 생각을 하다 보니까 시청자들이 설득이 될까 싶더라, 그래서 ‘재밌게 봤다’는 칭찬이 제일 기분이 좋다”고 덧붙였다.

한편 정준원은 최근 배우 공효진과 함께 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에 출연한 뒤 방송 내내 긴장한 모습과 소극적인 반응으로 일부 시청자들로부터 태도 논란에 휩싸였다.

이에 함께 출연한 하하는 “첫 예능으로는 정말 어려운 프로그램이었다. 현장에서는 너무 사랑스럽고 재미있었다”며 정준원을 감쌌고, 공효진 역시 “(정준원이) 녹화 후 진짜 토했다. 내가 구해주지 못했다”고 그를 두둔했다.

1988년생인 정준원은 2015년 영화 ‘조류인간’으로 데뷔, tvN ‘언젠가는 슬기로운 전공의생활’을 통해 인지도를 얻었다. 현재는 드라마 ‘유부녀 킬러’에서 첫 주연으로 시청자들과 만나고 있다.