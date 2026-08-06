[헤럴드경제=나은정 기자] 일본 구마모토현 구마모토시 남남서쪽 39㎞ 해역에서 6일 오전 7시 59분(한국시간) 규모 5.1의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 32.50도, 동경 130.50도이며 지진 발생 깊이는 10㎞다.


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