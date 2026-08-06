폭염 중대경보 발효, 긴급대책회의 열고 분야별 대응체계 강화...무더위쉼터·24시간 응급대피소 확대 운영, 구민안전 확보 총력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 김경대)는 폭염 중대경보 발효에 따라 긴급대책회의를 열고, 무더위쉼터 확대 운영과 취약계층 보호를 중심으로 폭염 대응체계를 한층 강화했다고 밝혔다.

구는 지난 4일 오전 11시 서울 지역에 폭염 중대경보가 발효되자 즉시 재난안전대책본부 긴급대책회의를 개최했다. 회의에서는 공사장과 복지시설 등 주요 시설에 대한 현장점검을 강화하고 폭염 안전수칙 이행 여부를 철저히 확인하는 한편, 무더위쉼터 확대 운영과 취약계층 보호 방안을 논의했다.

현재 구는 폭염 대응체계를 가동해 10개 반, 24개 부서가 참여하는 가운데 무더위쉼터 운영 실태를 점검하고 폭염 취약계층을 대상으로 쉼터 이용 안내를 강화하고 있다.

기존 85개 무더위쉼터 외에 구청사와 동주민센터, 도서관, 사회복지관, 경로당, 이동노동자쉼터, 안전숙소 등 43곳을 연장·추가 운영해 폭염 취약시간에도 주민들이 안전하게 더위를 피할 수 있도록 했다.

특히 24시간 응급대피소를 구청사 외에도 8월 5일부터 7일까지 ‘아침애(愛) 만나’(후암로57길 47-1)와 갈월종합사회복지관에서 시범 운영하고 있으며, 동주민센터는 평일 운영시간을 오후 9시까지 연장하고 주말과 공휴일에도 추가 개방해 주민들의 이용 편의를 높였다.

이어 김경대 용산구청장은 5일 서울역쪽방상담소와 무더위쉼터 ‘만나샘’, 24시간 운영 응급대피소 ‘아침애(愛) 만나’, 남영경로당 등을 찾아 무더위쉼터와 응급대피소 운영 상황을 직접 점검했다. 샤워실과 골목길 안개분무시설, 제빙기 등 냉방시설의 작동 상태를 확인하고 쪽방촌 주민들의 안전을 살폈다. 이어 경로당을 이용하는 어르신들의 애로사항도 청취하는 등 현장 중심의 폭염 대응에 나섰다.

구는 폭염 취약계층 보호에도 행정력을 집중하고 있다. 독거어르신과 장애인, 만성질환자 등 1,635명을 직접 방문하고 1만4298명에게 전화와 문자로 안부를 확인했다. 또 무더위쉼터 336회 방문 점검을 실시, 쪽방촌과 노숙인 밀집지역 순찰, 생수 지원, 임시주거 지원도 병행하고 있다.

이와 함께 건설현장 근로자 보호를 위한 안전점검과 도로 물청소, 냉방시설 운영도 지속 추진하며 폭염 피해 최소화에 힘쓰고 있다.

앞으로도 구는 폭염 상황을 실시간으로 관리하며 무더위쉼터와 무더위 저감시설 운영을 확대하고, 독거어르신과 장애인, 쪽방 주민, 야외근로자 등 취약계층 보호를 강화해 폭염 피해 예방에 총력을 기울일 방침이다.

김경대 용산구청장은 “기후변화로 폭염이 일상이 된 만큼 무엇보다 중요한 것은 현장 중심의 신속한 대응과 취약계층 보호”라며 “무더위쉼터와 응급대피소를 빈틈없이 운영하고 폭염으로 어려움을 겪는 구민 한 분 한 분까지 세심하게 살펴 주민 모두가 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.