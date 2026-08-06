5일 방배열린문화센터에서 순국선열 희생정신 기리는 ‘제81주년 광복절 기념 축하 행사’ 개최 광복절 앞두고 광복회원과 독립유공자 후손 등 100여 명 참석해 자리 빛내

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 광복절을 앞둔 5일 방배열린문화센터 4층 대강당에서 순국선열의 숭고한 희생정신을 기리는 ‘제81주년 광복절 기념 축하 행사’를 개최했다.

서초구가 후원하고 광복회 서초구지회(지회장 권영조)가 주최·주관한 이번 행사는 광복회원과 독립유공자 후손 등 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다. 국민의례와 순국선열에 대한 묵념을 시작으로, 권영조 지회장의 개회사 및 내빈 축사 순으로 진행됐다.

이어진 뮤지컬팀 MATE.A(메이트에이)와 역사어린이합창단의 축하 공연은 광복의 기쁨과 애국심을 담은 무대로 깊은 감동을 선사했다. 특히 대미를 장식한 ‘독립군가 제창 및 만세삼창’ 순서에서는 전 참석자가 태극기를 흔들며 한목소리로 “대한독립 만세!”를 외쳐 81년 전 광복의 감격을 생생하게 재현했다.

또, 행사장 입구에는 미래 세대의 애국심을 엿볼 수 있는 ‘2026년 어린이 나라사랑 그리기 대회’ 수상작 27점이 특별 전시되어 눈길을 사로잡았다. 행사 종료 후에는 참석한 유공자와 후손들에게 오찬을 제공하며 존경과 감사의 마음을 전했다.

전성수 구청장은 “오늘 우리가 누리는 자유와 평화는 독립유공자와 가족 여러분의 고귀한 희생과 헌신 덕분”이라며 “앞으로도 국가유공자에 대한 합당한 예우를 다하고, 숭고한 나라사랑 정신이 미래 세대에 이어질 수 있도록 일상 속 보훈 문화 확산에 전심전력을 다하겠다”고 말했다.