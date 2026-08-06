중랑구 거주 1인 가구 대상, 8월 14일까지 신청 접수...현관문 안전장치, 스마트 초인종, 가정용 CCTV 등 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 1인 가구의 생활 안전 강화를 위해 8월 14일까지 ‘2026년 안심장비 지원사업’ 신청을 받는다.

지원 대상은 중랑구에 거주하는 1인 가구로 전세보증금(월세 거주자의 경우 환산가액 적용) 또는 주택가액이 2억 5천만 원 이하인 경우 신청할 수 있다.

선정된 가구에는 현관문 안전장치와 스마트 초인종 또는 현관문 안전장치와 가정용 폐쇄회로텔레비전(CCTV)으로 구성된 안심장비 1세트가 지원된다. 지원 대상자는 두 가지 세트 중 하나를 선택할 수 있으며, 이를 통해 주거환경과 안전 수요에 맞는 안심장비를 지원받게 된다.

신청을 희망하는 구민은 중랑구청 또는 중랑구가족센터 누리집에서 신청서를 내려받아 작성한 후 네이버폼, 우편 또는 중랑구가족센터 방문을 통해 제출하면 된다. 자세한 사항은 중랑구청 및 중랑구가족센터 누리집을 참고하거나 중랑구가족센터로 문의하면 된다.

구는 지난해에도 1인 가구와 스토킹 범죄 피해자 등 95가구에 안심장비를 지원하며 지역 내 생활안전망 강화에 힘쓴 바 있다.

류경기 중랑구청장은 “주거안전은 일상과 가장 밀접한 분야인 만큼 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 안심하고 생활할 수 있는 주거환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.