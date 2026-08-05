신석기시대 포경의 결정적 증거 세계적 희귀…역사적 가치 높아

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 신석기시대 해양 어로와 포경 활동을 알 수 있는 울산시 지정문화유산인 ‘골촉 박힌 고래뼈’가 ‘고래뼈에 박힌 사슴뿔 작살촉’으로 명칭을 바꿔 국가민속문화유산으로 지정 고시됐다.

국가유산청 문화유산위원회 민속문화유산분과는 지난달 14일 열린 심의에서 ‘골촉 박힌 고래뼈’의 명칭을 유물의 재질과 의의를 명확히 반영한 ‘고래뼈에 박힌 사슴뿔 작살촉’​으로 변경해 국가민속문화유산 지정을 확정하고 5일 고시했다. 이번에 지정된 유물은 고래 꼬리뼈와 작살촉, 어깨뼈와 작살촉 등 2건 4점​이다.

이 유물은 사슴뿔(골촉)을 가공해 만든 작살촉이 고래 척추뼈에 깊숙이 박힌 상태로 신석기시대 토기와 함께 발굴돼 신석기시대 해양 어로와 포경 활동을 실증적으로 보여주는 것으로 평가됐다. 국내외 유사 사례가 없어 희소성과 학술적 가치가 매우 높다.

이 같은 독보적인 역사적·학술적 가치로 지난 2015년 울산광역시 유형문화유산으로 지정됐으며, 이번에 국가민속문화유산으로 지정되기에 이르렀다. 이에 따라 ‘고래뼈에 박힌 사슴뿔 작살촉’은 국가의 보존·관리 체계와 예산을 지원받는다.

울산시 관계자는 “고래뼈에 박힌 사슴뿔 작살촉은 세계유산으로 등재된 ‘반구천의 암각화’와 더불어 울산의 선사시대 포경문화를 볼 수 있는 핵심 문화자산”이라며 “유물과 연계한 전시와 교육 프로그램, 문화 콘텐츠를 확충해 나가겠다”고 말했다.

‘고래뼈에 박힌 사슴뿔 작살촉’ 가운데 고래 꼬리뼈는 서울 국립중앙박물관이 오는 10월 25일까지 개최하는 ‘우리들의 밥상’ 특별전시회에 전시되고 있다. 울산박물관 역사관에는 현재 복제품이 전시돼 있다. 고래 어깨뼈와 사슴뿔 작살촉은 울산박물관 수장고에 보관돼 있다.