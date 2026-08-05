은평구 ‘폭염 중대경보’에 따른 긴급대책회의 개최...취약계층 안부 확인·살수차 투입·야외근로자 안전 관리 등 분야별 대책 점검

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 연일 이어지는 기록적인 폭염과 ‘폭염 중대경보’가 발효됨에 따라 구민 안전 확보를 위해 지난 4일 구청장 주재 긴급대책회의를 개최했다.

이번 회의에는 재난안전, 복지, 보건, 건설, 환경 등 관계 부서장이 참석해 분야별 폭염 대응 추진 상황을 점검하고, 구민 피해 최소화를 위한 추가 대응 방안을 집중적으로 논의했다.

구는 폭염 중대경보 발효 즉시 재난안전대책본부를 가동, ▷폭염 상황관리 ▷폭염 취약계층 안부 확인 및 건강관리 ▷무더위쉼터 및 폭염저감시설 점검 ▷야외근로자 안전 관리 ▷폭염 행동요령 홍보 강화 등을 중점적으로 점검했다.

특히 홀몸 어르신, 장애인, 만성질환자 등 폭염 취약계층을 대상으로 방문 건강관리와 안부 확인을 강화하고 있다. 스마트 안부 확인 서비스와 연계해 사회적 고립 가구를 집중 점검, 거리 노숙인 보호 활동을 확대하는 한편, 건설 현장 등 야외근로자 보호를 위해 충분한 휴식 시간 보장과 작업 시간 탄력 운영을 강력하게 권고했다.

또한 구민들이 무더위를 피할 수 있도록 유동 인구가 많은 주요 도로 6개 노선(27.8km)에 살수차를 집중 투입하고, 무더위쉼터 211개소와 그늘막 108개, 쿨링포그 7개소를 운영 중이다. 어린이공원 물놀이터도 함께 운영하며, 사회관계망서비스(SNS)와 옥외전광판 등을 활용해 폭염 행동요령을 적극 홍보하고 있다.

김미경 은평구청장은 “폭염은 생명과 직결되는 재난인 만큼 모든 행정력을 집중해 안전 확보에 최선을 다하겠다”며 “구민들께서도 한낮 야외활동을 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식을 취하는 등 폭염 행동요령을 반드시 준수해 주시길 당부드린다”고 말했다.