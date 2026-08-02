[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 지난달 31일 군청 재난안전상황실에서 폭염·가뭄 대처 상황 점검회의를 개최하고 부서별 대응 상황을 집중 점검했다.

이날 회의는 허윤홍 부군수 주재로 안전과, 가족지원과, 농정과, 축산과, 경제교통과, 건설과, 농촌인력추진단, 보건소, 농업기술센터, 상하수도사업소 등 주요 부서장이 참석한 가운데 진행됐다.

성주군은 군민 안전을 보호하기 위해 무더위쉼터 및 그늘막 등 폭염 저감시설 운영, 생수·모자 등 폭염 대응물품 배부. 무더위쉼터 냉방기 설치, 폭염 취약계층 수시 안부 확인, 노인일자리 사업 탄력 운영, 살수차 운영 등의 다양한 폭염 대응 활동을 전개하고 있다.

또 가뭄 대응을 위해 긴급 양수기 정비, 저수지 저수율 모니터링, 성주호 급수량 탄력 조절, 단수지역 비상급수 체계 확립 등을 통해 가뭄 피해 최소화에 행정력을 집중하고 있다.

허윤홍 성주부군수는 “폭염 상황이 지속됨에 따라 인명 피해가 발생되지 않도록 예방 및 대응활동을 특별 강화해 달라“며 ”전년 대비 낮은 강수량으로 가뭄 피해가 가중되고 있는 만큼 선제적으로 가뭄에 대비해 줄 것을 당부한다“고 말했다.