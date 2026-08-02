[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 7층에 약 990㎡(300평) 규모의 익스트림 키즈파크 ‘하이마운틴 어드벤처’를 새롭게 오픈했다고 2일 밝혔다.
이 공간은 영유아를 위한 튜브 슬라이드와 볼풀 놀이터도 함께 마련해 어린이부터 청소년, 부모 세대까지 온 가족이 함께 즐길 수 있다.
이 곳에는 8m 높이의 집라인·집코스터와 스카이스텝 등 다양한 익스트림 체험시설을 갖췄다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2026-08-02 13:44:44
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 7층에 약 990㎡(300평) 규모의 익스트림 키즈파크 ‘하이마운틴 어드벤처’를 새롭게 오픈했다고 2일 밝혔다.
이 공간은 영유아를 위한 튜브 슬라이드와 볼풀 놀이터도 함께 마련해 어린이부터 청소년, 부모 세대까지 온 가족이 함께 즐길 수 있다.
이 곳에는 8m 높이의 집라인·집코스터와 스카이스텝 등 다양한 익스트림 체험시설을 갖췄다.
“서울보다 의정부”…하천 하나 사이에 두고 운명 갈린 이 아파트 [부동산360]
수락리버시티는 하천 하나를 사이에 두고 서울과 의정부에 걸쳐 있는 단지인데 올해 토지거래허가제 및 규제지역에 속하지 않는 1·2단지에서 서울에 속한 나머지 단지보다 많은 거래가 발생해 그 배경에 관심이 모인다.
황정민 폭로 40대女 정체는 ‘이 사람’? 신상털기 좌표 찍힌 팬…소속사 “그 분은 스토커 아냐”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 황정민과 한 여성 팬의 관계가 불륜인지 스토킹인지 논란이 일고 있는 가운데, 폭로자 A 씨에 대한 신상털기가 확산하고 있다. 소속사 측은 현재 온라인 상에서 A 씨로 지목된 인물은 A 씨가 아니라고 밝혔다. 황정민의 소속사 샘컴퍼니는 7월 31일 “최근 황정민과 무관한 일반 팬분을 향해 온라인상에서 무분별한 비방과 욕설, 추측성 댓글이 유포되고 있는 정황을 확인했다”라며 “현재 온라인상에서 언급되고 있는 분은 황정민의 순수한 팬일 뿐 일각에서 제기되는 스토커가 아님을 알려드린다”라고 밝혔다. 그러면서 “현재 관련 사항은 법적 절차가 진행 중이며, 확인되지 않은 대상을 향한 억측과 인신공격은 무고한 개인에게 큰 상처가 된다”라며 “사실 확인 없는 비난과 추측성 댓글 작성을 즉시 멈춰 주시기를 간곡히 부탁드린다”고 당부했다. 이어 “당사는 무고한 피해자가 발생하지 않도록 상황을 면밀히 모니터링할 것이며, 지속적인 악의적 비방과 명예훼손 행위에 대해서는 법
개그맨 표인봉, 목사 변신 후 서울역 앞에서 붕어빵 굽는 근황
[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 틴틴파이브로 1990년대 큰 인기를 얻은 코미디언 표인봉이 서울역 앞에서 따뜻한 나눔을 실천하는 근황이 공개됐다. 26일 유튜브 채널 ‘CGN’(기독교 선교방송)에 따르면 최근 ‘개그맨 표인봉이 서울역 앞에서 붕어빵을 굽는 이유’라는 제목의 영상이 공개돼 잔잔한 울림을 주고 있다. 영상 속 표인봉은 아내 유정화 씨와 함께 서울역 광장을 찾아 노숙인들에게 나눠줄 붕어빵과 어묵을 직접 준비하며 분주하게 움직였다. 이 봉사는 2024년 그의 아내가 ‘너무 추운데 노숙인들에게 갓 구운 붕어빵을 드리면 좋아하실 것 같다’고 제안한 것에서 시작됐다고 한다. 표인봉은 “복음을 전할 수 있는 좋은 기회였다”며 “크리스천으로서의 사명을 다한다는 생각으로 준비했다”고 말했다. 그는 봉사를 할 장소를 마련하는 것에 그치지 않고 붕어빵을 기다리는 노숙인들이 무료하지 않도록 직접 노래를 부르고 마술 공연도 선보이며 현장을 웃음으로 채웠다. 표인봉은 과거 오랜 슬럼프를 신앙
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었