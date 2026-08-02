[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 7층에 약 990㎡(300평) 규모의 익스트림 키즈파크 ‘하이마운틴 어드벤처’를 새롭게 오픈했다고 2일 밝혔다.

이 공간은 영유아를 위한 튜브 슬라이드와 볼풀 놀이터도 함께 마련해 어린이부터 청소년, 부모 세대까지 온 가족이 함께 즐길 수 있다.

이 곳에는 8m 높이의 집라인·집코스터와 스카이스텝 등 다양한 익스트림 체험시설을 갖췄다.