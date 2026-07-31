탄소저감강판 양산 격려금 250만원 지급
AI 도입 우려에 조합원 정년 보장 명시
현대차 임단협 교착…전면 파업도 언급
[헤럴드경제=권제인 기자] 현대제철이 현대자동차그룹 계열사 가운데 처음으로 올해 임금 및 단체협약(임단협) 잠정합의안을 마련했다. 노사는 기본급 8만원 인상과 성과급 300% 지급에 합의하고, 인공지능(AI) 도입 등 산업 환경 변화에도 조합원의 고용을 정년까지 보장하기로 했다.
31일 업계에 따르면 현대제철 노사는 2026년 임금 및 단체교섭 잠정합의안을 마련했다. 이번 합의안은 조합원 찬반투표를 거쳐 최종 확정된다.
잠정합의안에는 기본급 8만원 인상이 담겼다. 정기인상 5만280원과 정기승호(2호봉) 2만9720원을 합쳐 총 8만원을 인상한다. 이와 함께 근속수당과 건강지원비를 포함한 수당도 5045원 인상하기로 했다.
성과급은 총 300% 규모다. 품질향상 격려금 100%와 생산장려 격려금 100%를 포함한 경영성과금 200%를 지급하고, 별도로 생활안정지원금 100%를 지급하기로 했다. 이 밖에 탄소저감강판 양산 격려금 250만원, 신노사문화 안착 기념금 250만원, 전통시장 활성화를 위한 재래시장 상품권 30만원도 지급한다.
단체협약에는 고용안정과 복지 확대 방안도 포함됐다. 노사는 별도회의록을 통해 AI 등 산업환경 변화에 대응하면서 국내 전 사업장에 재직 중인 현 조합원의 고용을 정년까지 보장하기로 했다.
노사는 후생제도 개선 TF와 임금제도개선위원회를 구성해 복지와 직무·수당 체계를 개선하는 방안도 논의하기로 했다. 더불어 신성장 투자 분야 발굴을 위해 데이터센터와 태양광 발전 등 신규 사업을 공동 검토하고, 사업 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위한 협력도 이어가기로 했다.
반면, 현대제철을 제외한 현대차그룹 계열사들은 임협 및 임단협이 교착 상태에 머무르고 있다. 현대차 노조는 부분 파업을 지속하며 사측에 대한 압박 수위를 높이고 있다. 기아 노조 역시 파업권을 확보했으며, 다음주 하계 휴가 후 집중 교섭에 나설 계획이다.
현대차 노조는 이날까지 4시간 부분 파업을 진행한 데 이어 하계 휴가 후 전면파업 가능성도 언급하고 있다. 노조는 사측이 충분한 지급 여력이 있음에도 임금협상안 추가 제시를 미루고 있다고 주장하고 있다. 사측은 전년도 실적과 당해 경영환경, 미래 투자재원을 종합적으로 고려해 최선의 안을 제시했다는 입장이다.
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