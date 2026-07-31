[헤럴드경제=장윤우 기자] 게임에 빠져 생후 7개월 된 아들을 굶겨 숨지게 한 20대 부부가 재판에 넘겨졌다.

31일 연합뉴스에 따르면 대전지검은 이날 20대 부부 A 씨와 B 씨를 아동학대살해 등 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다.

이들 부부는 대전 자택에서 생후 7개월 된 아들을 방치해 영양실조 등으로 숨지게 한 혐의를 받는다.

뚜렷한 직업이 없었던 이들은 피시방을 드나들며 게임에 몰두하느라 어린 아들을 장시간 홀로 방임한 혐의도 받는다.

사건은 지난 5일 “숨진 상태로 이송된 영아가 있다”는 병원 측 신고로 알려졌다. 수사에 착수한 경찰은 국립과학수사연구원(국과수)으로부터 “영양실조와 탈수로 숨진 것으로 보인다”는 부검 소견을 전달받았다.

숨졌을 당시 아기의 몸무게는 출생 때와 큰 차이가 없는 3㎏대로 파악됐다. 질병관리청 표준 성장 도표에 따르면 생후 7개월 남아 표준 체중은 8㎏대다.

경찰은 돌봄이 필수적인 영아를 장기간 방치한 행위 자체에 미필적 고의가 있다고 판단해 형량이 더 무거운 아동학대살해 혐의를 적용했다. 이에 따라 경찰은 지난 10일 부부를 구속했고 14일 사건을 검찰로 송치했다.

이들 부부는 경찰 조사에서 “아기에게 소홀한 점이 있었다”며 방임 사실은 대체로 인정하면서도 살해 고의성은 부인한 것으로 알려졌다.