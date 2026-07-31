1분기보다 18.3% 늘어

[헤럴드경제=김벼리 기자] 올해 2분기 하루 평균 외환거래액이 외국인 증권투자 확대와 환 헤지(환 변동에 따른 위험 분산) 수요에 힘입어 1분기 만에 역대 최대치를 다시 갈아치웠다.

한국은행이 31일 발표한 ‘2분기 외국환은행의 외환거래 동향’ 자료에 따르면 2분기 하루 평균 외환거래액(현물환·외환파생상품 거래)은 1214억4000만달러로 집계됐다. 2008년 통계 집계 이후 분기 기준 최대치다. 직전 최대였던 지난 1분기(1026억5000만달러)보다 18.3% 증가했다.

한은은 “외국인 국내증권투자 매매액 증가, 원/달러 환율 변동성 지속에 따른 헤지(위험 분산) 수요 등에 기인했다”고 배경을 설명했다.

금융감독원에 따르면 외국인 국내증권투자 매매액은 작년 4분기 475조원, 올해 1분기 855조원을 기록했는데 올해 4월과 5월 두 달 동안에만 1048조원으로 뛰었다.

원/달러 환율 변동률은 작년 4분기 0.37%, 올해 1분기 0.60%, 올해 2분기 0.52%다.

상품별로는 일평균 현물환 거래 규모가 541억1000만달러로 지난 1분기 대비 27.7% 증가했고, 외환파생상품 거래 규모는 673억2000만달러로 11.7% 증가했다.

은행별로는 국내은행의 외환거래 규모가 555억1000만달러로 전 분기보다 20.1% 증가했고, 외국은행 지점의 외환거래 규모(659억3000만달러)는 16.8% 늘었다.