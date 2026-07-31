1인당 국민총소득 187만원

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 북한 경제가 러시아와 무기 수출, 관광 협력 등에 힘입어 3년 연속 3%대 성장을 이어간 것으로 나타났다.

31일 한국은행이 발표한 ‘2025년 북한 경제성장률 추정 결과’ 자료에 따르면 지난해 북한의 실질 국내총생산(GDP)은 38조2640억원으로 전년(36조9654억원)보다 3.5% 늘었다. 한은은 UN(국제연합)의 국민계정체계(SNA) 방법을 적용해 북한의 성장률 등 각종 통계를 추정하고 있다.

북한 경제는 2023년 3.1%, 2024년 3.7%에 이어 3년 연속 3%대 성장을 이어갔다. 2023년·2024년에 이어 작년에도 우리나라 성장률(1.1%)보다 세 배가량 컸다.

한은에 따르면 지난해 북한 실질 국내총생산(GDP) 규모는 유엔의 대북 경제 제재가 본격화한 2017년(37조7435억원)을 상회했다. 서정석 한은 국민소득총괄팀장은 “작년 경제 성장에는 특히 러시아와의 경제 협력 확대가 많은 영향을 미쳤다”며 “무기 수출이 늘면서 제조업의 전후방 연관 산업의 생산량이 증가했으며, 러시아 관광객 증가 및 관련 교통망 확충으로 건설업과 숙박, 음식업, 운수업 등 서비스업도 증가했다”고 말했다. 이어 “국민 총소득 면에서는 러시아 파병으로 인한 외화 수입도 급증한 것으로 나타났다”고 덧붙였다.

대내적 요인으로는 북한 내부의 ‘지방발전 20×10 정책’ 등을 통한 경공업 투자 확대 등이 성장 요인으로 작용했다고 설명했다.

산업별로 보면 제조업이 경공업과 중화학공업이 모두 늘며 6.6% 증가했다. 작년(7%)보다는 증가율이 둔화했다. 건설업도 비주거용 건물 건설과 토목건설이 늘며 6.3% 증가했다. 농림어업(3.6%)은 양호한 기후 여건에 전년 1.9% 감소에서 증가로 돌아섰다. 다만 광업(1.6%)은 석탄 광업이 감소하며 전년(8.8%)보다 증가세가 둔화했다. 전기가스수도사업(-0.4%)은 화력 발전이 줄면서 감소로 돌아섰다. 서비스업은 전년보다 1.8% 증가해 1994년(2.3%) 이후 최고 성장률을 기록했다. 정부 분야에서 1%, 도소매업 등 기타 분야에서 5.1% 성장을 기록했다.

작년 북한의 산업 구조를 보면 기준 광공업(30.1%), 서비스업(29.6%), 농림어업(21.2%) 순으로 비중이 컸다. 농림어업(20.9%→21.2％)과 전기가스수도사업(7.2%→7.4%) 등은 비중이 늘었으며 광공업(30.5%→30.1%)과 서비스업(29.8%→29.6%)은 전년보다 비중이 소폭 줄었다.

2025년 기준 북한의 국민총소득(명목 GNI)은 48조5000억원으로 전년보다 9.4% 증가했다. 이는 우리나라(2717조1000억원)의 56분의 1인 1.8% 수준이다.

1인당 국민총소득은 187만3000원으로, 우리나라(5257만원)의 28분의1(3.6%) 정도다. 2025년 북한의 대외교역 규모(재화의 수출·수입 합계. 남북 간 반·출입 제외)는 31억3000만달러로 전년(27억달러)보다 16% 증가했다.

수출(4억7000만달러)이 조제우모·가발, 완구·운동용품 등을 중심으로 전년보다 30% 증가했다. 수입(26억6000만달러)도 의류, 동·식물성 유지 등이 증가하면서 전년 대비 13.9% 늘었다.

작년 남북한 반·출입은 전혀 없었다. 2016년 3억3260만달러에 달했던 남북한 반·출입 규모는 그해 개성공단 폐쇄 조치 이후 급감해 2020년 390만달러, 2021년 110만달러, 2022년 10만달러에 그쳤다. 2023년부터 작년까지 3년간은 실적이 아예 없었다.