3대 국제 만화상…‘최우수 아시아 만화 미국판 부문’ 선정

[헤럴드경제=김현경 기자] 만화가 산호 작가가 장편만화 ‘장례식 케이크 전문점 연옥당’으로 ‘만화계의 오스카상’으로 불리는 미국 아이스너상(Eisner Awards)을 수상했다. 아이스너상은 프랑스의 앙굴렘, 미국의 하비상과 더불어 3대 국제 만화상으로 꼽히는 권위 있는 상으로, 한국 작가가 수상한 것은 이번이 처음이다.

아이스너상 주관사인 미국 코믹콘 인터내셔널은 24일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열린 ‘제38회 윌 아이스너 코믹 산업상 시상식’에서 32개 부문의 수상작을 발표했다. ‘장례식 케이크 전문점 연옥당’은 ‘최우수 아시아 만화 미국판 부문(Best U.S. Edition of International Material–Asia)’에서 후보에 오른 5편의 작품 가운데 수상작으로 선정됐다.

그래픽노블의 선구자인 윌 아이스너의 이름을 따 1988년 제정된 아이스너상은 전년에 북미에서 출간된 최고의 작품과 창작자를 선정해 시상한다. 해마다 새롭게 구성되는 6명의 대표 심사위원단이 1차 후보작을 추린 다음 만화업계 종사자들의 투표로 최종 수상작을 선정한다.

‘최우수 아시아 만화 미국판 부문’은 북미에서 영어로 출간된 아시아 만화의 번역판 가운데 가장 뛰어난 작품에 수여된다. 원작의 우수성뿐 아니라 미국 독자가 작품을 온전히 경험할 수 있도록 만든 번역·편집·제작 과정도 평가 대상이다.

2007년 신설된 일본 만화 부문이 2010년 아시아 만화 부문으로 확장됐지만 2017년을 제외한 역대 수상작이 모두 일본 만화일 만큼 다른 아시아 작품에게는 여전히 높은 벽이었다. 우라사와 나오키의 ‘20세기 소년’, 미즈키 시게루의 ‘전원 옥쇄하라!’, 이토 준지의 ‘지옥별 레미나’, 미야자키 하야오의 ‘슈나의 여행’ 등 일본 유명 작가들의 작품이 상을 독식해 왔다.

한국 만화 중에선 2010년 김동화 작가의 ‘황토빛 이야기’, 2020년 김금숙 작가의 그래픽노블 ‘풀’, 2023년 연상호·최규석 작가의 ‘지옥’이 후보에 오른 바 있지만, 최종 수상으로 이어진 것은 이번이 처음이다.

‘장례식 케이크 전문점 연옥당’(문학동네)은 죽은 자를 위한 케이크를 굽는 ‘연옥당’을 배경으로 한 판타지 장편 그래픽노블이다. 사람이 죽으면 49일 동안 드넓은 연옥 벌판을 건너야만 환생할 수 있다. 이승에 남겨진 사람들은 그들이 지치지 않고 무사히 환생문에 닿을 수 있기를 바라며 연옥당을 찾아와 망자를 위한 케이크를 주문한다. 케이크에 얽힌 각 손님의 애틋한 사연이 옴니버스 구성으로 펼쳐지며, 연옥당의 주인인 ‘마고’의 비밀스러운 정체가 이야기의 중심을 이끌어나간다.

대한민국콘텐츠대상 한국콘텐츠진흥원장상을 수상했으며, 미국을 비롯해 대만, 일본, 러시아, 베트남, 폴란드, 튀르키예, 우크라이나, 프랑스 등 9개국에 판권이 수출됐다. 영어판은 지난해 미국 만화 출판사 다크호스에서 출판됐다.

산호 작가는 만화가이자 일러스트레이터로, 영화 스토리보드를 그리는 작업을 거쳐 만화를 그리기 시작했다. 2019년 크라우드펀딩 ‘텀블벅’에서 ‘장례식 케이크 전문점 연옥당’의 단행본 목표액을 4400% 넘게 달성하며 화제를 모았다. ‘장례식 케이크 전문점 연옥당’ 1~3권과 ‘비와 유영’, ‘완벽한 사랑편지’, ‘그리고 마녀는 숲으로 갔다’, ‘유리병 속의 나나니’ 등을 그렸다.

문학동네는 “아이스너상은 하비상에 비해 심사 과정에서 작품의 대중성을 고려하는 것으로 알려져 있어 북미 만화 시장에서 주류 작품으로 인정받았다는 의미를 가진다”며 “이번 수상은 한국 만화계의 성장을 보여주는 쾌거”라고 전했다.