‘서울에디션25’ 자치구별 명소 선정 서울시민 3만3911명 온라인 투표 참여 봉은사 1위…서순라길·봉은사 등 뽑혀 명소별 체험·테마형 여행코스도 개발

[헤럴드경제=신상윤 기자] 주말이라고 일요일이라고 특별히 갈 곳이 없거나 멀리 가는 것이 부담스럽다면 가까운 서울의 명소는 어떨까. 걸으면서도 가볼 수 있는 서울의 동네 명소가 소개됐다.

서울시는 시민이 뽑은 자치구별 대표 로컬명소 25곳을 ‘2026 서울에디션25’로 선정했다고 2일 밝혔다.

‘서울에디션25’는 시민과 자치구가 추천한 후보군을 대상으로 전문가 심사와 온라인 투표를 거쳐 자치구별 대표 명소 1곳씩을 선정하는 사업이다.

전문가 심사에서는 장소의 로컬성·매력성·확장성·지속가능성을 평가해 후보지 50곳을 추렸다. 지난달 6~26일 진행한 온라인 투표에는 3만3911명이 참여했다.

선정지는 골목·전통시장과 노을·야경 명소, 도심 숲·산책길, 문화·역사 공간 등으로 구성됐다. 선정된 곳은 ▷봉은사 ▷광나루 자전거공원 ▷북한산 체험형 숲속쉼터 ▷서울식물원 ▷관악산 ▷어린이대공원 ▷고척스카이돔 ▷서울시립 서서울미술관 ▷화랑대 철도공원 ▷서울시립 사진미술관 ▷경동시장 ▷노량진 수산시장 ▷하늘공원이다.

이 밖에 ▷서대문형무소역사관 ▷매헌시민의 숲 ▷디뮤지엄 ▷길상사 ▷석촌호수 ▷용왕산 스카이워크 ▷문래예술창작촌 ▷리움미술관 ▷은평 북한산둘레길 ▷서순라길 ▷을지로 골목 ▷용마산 스카이워크도 포함됐다.

단일 명소 가운데 가장 많은 표를 얻은 곳은 봉은사다. 올해 4월 개장한 용왕산 스카이워크와 지난해 5월 개관한 서울시립 사진미술관, 올해 3월 문을 연 서울시립 서서울미술관 등 신규 관광·문화공간도 선정됐다.

서울시는 선정된 25곳을 관광객이 직접 찾아와 즐기고 머무는 로컬관광 거점으로 육성할 계획이다. 이를 위해 ▷명소별 특색을 살린 체험 프로그램 ▷공통 주제로 여러 명소를 연결하는 테마형 여행코스 ▷인근 상권·관광자원과 연계한 반나절·하루 단위 체류형 관광 콘텐츠를 개발한다.

조성호 서울시 관광체육국장은 “이번 서울에디션25를 지역 상권과 숨은 관광자원까지 촘촘히 연결해 누구나 ‘서울 사람처럼’ 머물고 즐기며 소비하는 서울 대표 로컬관광 브랜드로 키워 나가겠다”고 말했다.