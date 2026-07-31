- 연구성과를 정책·산업·국제표준으로 연결

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정종진(사진) 선박해양플랜트연구소(KRISO) 신임 소장이 30일 공식 임기를 시작했다.

정종진 신임 소장은 서울대학교에서 조선해양공학 학사, 석사, 박사 학위를 취득했다. 2000년 HD현대중공업에 입사해 약 26년간 선박·해양플랜트 연구개발 분야에서 실장, 전문위원(상무) 등을 거쳤다. 특히 국내 최초 상업용 부유식 해상풍력 부유체 개발 프로젝트를 총괄하는 등 핵심 연구개발을 이끌었다. 2026년에는 HD현대중공업 자문역(상무)으로 위촉됐으며, 울산대학교 글로컬 JA교수를 역임했다.

정 소장은 풍부한 현장 경험을 바탕으로, KRISO를 국가와 산업의 미래 수요에 선제적으로 대응하고 조선·해양산업의 경쟁력을 높이는 핵심 연구기관으로 발전시켜 나갈 계획이다. 이를 위해 해양기술 혁신을 이끄는 연구개발을 추진하고, 연구성과가 정책과 산업, 국제표준으로 연결될 수 있도록 기관의 역량을 집중할 방침이다.