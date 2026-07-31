[헤럴드경제=김보영 기자] 인도의 대표 관광지이자 유네스코 세계문화유산인 타지마할에서 한국인 관광객이 원숭이에게 물린 뒤 1시간 넘게 구급차가 도착하지 않은 사실이 알려지며 논란이 일고 있다.

30일(현지시간) 인디아투데이 등 현지 매체에 따르면 따르면 지난 26일 인도 북부 우타르프라데시주 아그라의 타지마할에서 한국인 관광객 A씨는 원숭이의 공격을 받아 팔을 물렸다.

소셜미디어(SNS)에는 A씨가 팔에서 피를 흘리며 상처 부위를 손으로 감싼 채 현지인의 안내를 받아 인근 진료소로 이동하는 모습이 담긴 영상이 올라왔다.

인도 유적 관리기관인 인도 고고학연구소(ASI)는 즉시 보건 당국에 구급차를 요청했지만, 구급차는 약 1시간 동안 현장에 도착하지 않았다고 현지 언론은 전했다.

결국 A씨는 보건소에서 응급처치를 받은 뒤 현지 3륜 택시인 ‘오토 릭샤’를 이용해 인근 사립병원으로 이동한 것으로 알려졌다.

타지마할 관계자 칼란다르는 인디아투데이에 “한국인 관광객이 원숭이의 공격을 받았다는 사실을 확인한 직후 ASI 직원들이 현장에 도착했다”며 “곧바로 구급차를 요청했지만 운전기사가 1시간 넘게 오지 않았다”고 말했다.

그는 이번 일을 심각한 과실로 판단해 구급차 지연 경위를 담은 보고서를 작성하고 의료 당국에 적절한 조치를 요청했다고 밝혔다.

주인도 한국대사관 관계자는 “사고 당일 대사관에 신고가 접수되지는 않았다”며 “현지 언론 보도를 확인한 뒤 피해자 지인을 통해 관련 내용을 파악했다”고 말했다.

최근 온라인에는 타지마할 정원 내 연못에서 원숭이 여러 마리가 물놀이하는 모습이 담긴 영상도 확산했다.

ASI에 따르면 최근 타지마할에서는 원숭이와 유기견이 늘어나면서 한 달 전 아그라 당국에 관련 사실을 알리고 포획을 요청했지만, 현재까지 별다른 조치는 이뤄지지 않았다.

현지 누리꾼들은 “관광지에서 동물 관리가 더 엄격해야 한다”, “응급처치 시설 등 기본적인 인프라가 부족하다”며 당국의 대응을 비판했다.

타지마할은 무굴제국 황제 샤자한이 왕비 뭄타즈 마할을 추모하기 위해 1631년 착공해 22년 만에 완공한 유네스코 세계문화유산이다. 야무나강 강변에 자리한 인도의 대표 관광지로, 매년 외국인 관광객 80만 명 이상이 찾고 국내 관광객까지 포함하면 연간 수백만 명이 방문한다.