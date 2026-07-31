8월 3일~7일 접수…점포당 최대 300만원

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 지역 소상공인의 경영 부담을 완화하고 점포 경쟁력을 높이기 위해 ‘2026년 의왕시 소상공인 경영환경 개선사업’ 참여업체를 8월 3일부터 8월 7일까지 모집한다.

지원 대상은 의왕시 내 사업장을 두고 창업 후 6개월 이상 영업 중인 소상공인이며, 서류 평가와 평가위원회 심의를 거쳐 지원업체가 선정된다.

지원 규모는 점포당 최대 300만원이며, 주요 지원 분야는 ▷온오프라인 광고, 홍보물 및 제품 포장 용기 제작 등 홍보물 제작 및 광고비 지원 ▷감시카메라(CCTV), 소화·방범 설비, 소독·살균기, 키오스크, 단말기 오더기, 판매시점관리기(POS) 설치 등의 시스템 개선 ▷엘이디(LED)·판형 간판 등 옥외 간판 교체 ▷도배·도색·바닥·전기 조명·진열대·냉장진열대 개선 등의 인테리어다.

이번 지원사업과 관련한 자세한 사항은 시 홈페이지에 게시된 공고문을 확인하거나 의왕시 지역경제위생과 또는 한국생산성본부로 문의하면 안내받을 수 있다.

김성제 시장은 “이번 사업이 소상공인들에게 노후 점포 시설을 개선하고 새로운 고객을 확보하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “경영환경 개선이 필요한 소상공인들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.