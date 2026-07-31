15년간 15개국 19개 거점 운영 의료 접근성 향상 및 경제 자립 뒷받침 농업·광업 거점 구축 및 안전 교육 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아의 글로벌 사회공헌 활동 ‘그린라이트 프로젝트’가 알바니아와 짐바브웨에서 현지 이양을 마쳤다고 31일 밝혔다. 이로써 알바니아와 짐바브웨는 현지 이양을 완료한 열세 번째, 열네 번째 거점이 됐다.

기아는 최근 알바니아에서 사회공헌 활동 그린라이트 프로젝트 이양식을 개최하고 현지 지역사회에 자립 모델 운영 권한을 공식 이관했다. 이에 앞서 짐바브웨에서도 ‘그린라이트 프로젝트’ 사업을 성공적으로 마무리하고 이양을 완료했다.

그린라이트 프로젝트는 기아가 2012년 시작해 15년간 아프리카, 유럽, 아시아의 15개국 19개 거점에서 전개 중인 글로벌 대표 사회공헌 활동으로, 보건∙교육∙경제 분야에서 어려움을 겪는 지역사회에 관련 인프라 구축뿐 아니라 모빌리티 및 자립 프로그램 등을 지원한다. 사업 안정화 이후에는 운영 권한을 지역사회에 이양함으로써 자립을 돕고 있다.

기아는 그린라이트 프로젝트의 일환으로 2023년부터 알바니아의 리브라즈드 인근 지역 주민들의 의료 접근성 향상과 저소득 장애 가정의 경제 자립을 뒷받침하기 위한 활동을 추진해 왔다. 리브라즈드는 과거 광산 개발로 인한 중금속 오염으로 장애 유병률이 높고, 산악 지형이 전체 면적의 60% 이상을 차지해 의료기관 접근성이 낮은 지역이다.

기아는 국제구호개발 NGO 월드비전과 함께 ▷장애아동 의료 및 재활치료 지원을 위한 다목적 장애아동 치료센터 구축 ▷산간 지역 등 접근성이 낮은 가정을 위한 기아 모빌리티 기반 방문 재활치료 제공 및 장애아동 보호자 대상 모바일 홈케어 교육 등을 진행해 왔다.

그 결과 누적 4300여 명이 의료 혜택 및 소득 증진 기회를 제공받았으며, 특히 방문 재활치료는 참여 아동 보호자 전원에게 높은 평가를 받았다. 또한 특산물 종자 제공 등 생산 지원과 농산품 수거 및 시장 운송 보조 등 판매∙유통 접근성 향상 지원을 통해 장애아동 가정의 소득 증진에 일조했다.

기아는 국제구호개발 NGO 희망친구 기아대책과 함께 짐바브웨 웨자 지역에서도 2023년부터 취약계층의 경제적 자립을 돕기 위한 여러 활동을 전개해 왔다. 웨자 지역은 대부분의 인구가 농업∙광업에 종사하나 기후변화, 낮은 관개율, 열악한 인프라로 인해 안정적인 농작물 생산이 어렵다. 또한 채굴 장비 부족 등의 이유로 광업 생산성이 낮고 근로환경 또한 열악하다.

기아는 ▷태양광 기반 수자원 시설 조성 ▷관개 시설∙양어장 등 수자원 활용 생산 인프라 확충 ▷거점별 시설관리위원회 운영 ▷시설 관리∙운영∙유지 보수 교육 기회 제공 등 농업 거점 구축 활동과 ▷채굴∙안전 장비 지원 ▷근로 환경 인프라 개선 등의 광업 거점 구축 활동을 진행했다.

아울러 지역민을 대상으로 한 찾아가는 기술∙역량 강화 및 안전∙장비 관리 교육을 통해 지역사회의 재정 자립을 위한 실질적인 역량 향상과 생산 확대에 기여했다. 이를 통해 생활환경 개선 및 소득증대 효과를 경험하고 자립역량 교육을 받은 현지 주민의 수는 3만4000여 명에 달한다.

기아는 알바니아 및 짐바브웨 거점의 자립 운영 체계를 향후 수년간 모니터링하며 안정적인 운영이 이루어지도록 도울 계획이다.

이덕현 기아 지속가능경영실장 상무는 “그린라이트 프로젝트의 핵심은 사업기간이 종료된 이후에도 현지 주도로 지속가능한 운영이 가능케 하는 것”이라며 “남은 5개 거점에 대해서도 2027년까지 후원을 지속할 예정이며, 앞으로도 글로벌 사회 이슈 해결을 위해 적극적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 기아는 최근 장애인의 문화예술 향유 기회 확대를 위해 세계적인 피아니스트 박종화 서울대 교수의 프로젝트 팀 ‘런피아노’와 찾아가는 음악회를 개최하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.