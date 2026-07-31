아쟁산조·한량무·삼현육각 등 전통예술 무대 시민 100여 명 참여…부채 만들기 등 체험

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대차 정몽구 재단은 지난 29일 서울 명동 온드림 소사이어티에서 문화예술 프로그램 ‘온소 스테이지’ 7월 공연 ‘한량, 오늘을 거닐다’를 개최했다고 31일 밝혔다.

이번 공연에는 시민 100여 명이 참석해 아쟁산조와 한량무, 삼현육각 등 우리 전통예술을 감상하며 한여름밤의 풍류를 즐겼다.

온소 스테이지는 2023년 11월 클래식 공연 중심으로 시작해 올해부터는 매달 공연을 열고 있으며, 클래식을 비롯해 재즈와 국악 등으로 장르를 확대했다. 재단은 국악 등 전통예술 분야의 공연 기회를 넓히고 시민과의 접점을 확대하기 위해 프로그램을 운영하고 있다고 설명했다.

이번 무대는 조선시대 풍류를 즐기던 ‘한량’의 자유로운 정신을 주제로 꾸며졌다. 국악안내자 전미선의 진행 아래 서울무형유산 한량무 전수자 김시원, 서울무형유산 삼현육각 전수자 김희수, 아쟁 연주자 배호영이 출연해 ‘윤윤석류 아쟁산조’와 창작 안무 ‘쟁’ 등을 선보였다.

공연장에는 국가무형유산 선자장 김대성 이수자가 제작한 전통 부채도 함께 전시됐다. 공연에 앞서 사전 신청자를 대상으로 전통 부채 만들기 체험이 진행됐으며, 관람객들은 전통차와 다과를 즐기며 공연과 전시를 함께 관람했다.

정무성 현대차 정몽구 재단 이사장은 “K-콘텐츠와 함께 국악과 전통예술에 대한 관심이 높아지는 만큼 더 많은 관객이 만날 수 있는 자리를 지속적으로 마련하겠다”며 “온소 스테이지가 전통문화의 저변을 넓히고 시민들에게 일상 속 쉼을 전하는 프로그램으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

재단은 앞으로도 클래식과 재즈, 국악 등 다양한 장르를 아우르는 온소 스테이지를 통해 시민 누구나 부담 없이 문화예술을 즐길 수 있는 기회를 지속해서 제공할 계획이다. 공연 일정은 온드림 소사이어티 공식 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.

한편, 현대차 정몽구 재단은 최근 차세대 과학기술 연구자를 육성하기 위해 ‘CMK 과학기술 펠로우(박사후연구원)’ 프로그램을 신설하고 첫 수혜자 8명을 선발하는 등 인재 육성을 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.