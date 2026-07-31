[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 지난 30일 경북도청 화백당에서 민선 9기 경북도 투자유치특별위원회 출범식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다.

이날 행사에는 이철우 경북지사와 공동위원장인 이희범 한국정신문화재단 이사장, 이순우 셀트리온 경영고문과 투자유치특별위원과 시군 투자유치부서 공무원 등 50여명이 참석했다.

행사는 위촉장 수여, 도정 현안 및 민선9기 투자유치 전략 보고, 투자유치특별위원회 운영계획 설명, 투자유치 활성화 방안 토의 순으로 진행됐다.

위원회는 기업인, 금융전문가, 학계, 언론계, 유관기관 등 각 분야 39명으로 구성돼 앞으로 2년간 경북도의 투자유치 정책 자문을 한다.

9기 위원회는 삼성, SK, LIG 등 국내 주요 기업 출신 및 첨단산업 전문가들이 대폭 보강돼 반도체, AI, 2차전지, 바이오, 방위산업 등 미래 첨단산업 중심의 유치에 적극 나서게 된다.

경북도는 민선 8기 동안 46조5000억원 규모의 투자유치와 3만8000여개의 일자리를 창출했다.

이철우 경북지사는 “경북이 강점을 가진 철강·반도체·2차전지·바이오 등 첨단산업에 AI를 접목하고 대구경북신공항과 영일만항을 양대 관문으로 활용하는 한편 규제 개선부터 부지·행정·자금 지원까지 투자 전 과정을 책임지는 원스톱 체계를 구축하겠다”고 말했다.