임직원 2100여명 참여…두 달간 심사·검증 스프트웨어 개발서 근무시간 1200시간 절감 기대 우수과제 개념검증 거쳐 전사 확산 추진 2024년 시작…누적 아이디어 2000건 육박

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 ‘모두의 AX(인공지능 전환)’를 기조로 최근 상반기 AX 해커톤(마라톤형 개발 대회)을 개최했다고 29일 밝혔다. AX를 전 구성원이 함께 추진하는 전사 차원 활동으로 보고 일하는 방식 혁신을 앞당기자는 취지다.

이번 해커톤에는 2100여명의 임직원이 참여했다. 700건이 넘는 AX 아이디어 속에서 두 달간의 심사·검증을 거쳐 우수과제 5개를 최종 선정했다.

소프트웨어 개발, 제품 포장 설계, 물류∙SCM 등 다양한 분야에서 아이디어가 나왔다.

24시간 완전 자율업무 수행 시스템은 업무 수신∙분류부터 요구사항 분석, 코드 구현, 테스트∙검증, 문서화 및 보고에 이르기까지 소프트웨어 개발 주요 과정을 AI 에이전트가 수행하도록 한 솔루션이다. 자체 검증 결과 업무의 80% 가까이 자동화가 가능해 인당 연간 근무시간 1200시간 이상을 절감할 수 있을 것으로 예상된다. 향후 사무 업무로 확대가 가능하다.

제품 포장 설계 자동화 솔루션은 높은 숙련도와 전문성이 요구되는 반복적인 포장 설계 업무 시간을 크게 줄여준다. 3D 모델링부터 숙련된 개발자의 판단 로직, 컨테이너 선적 최적화 등을 AI로 구현한다. 이 솔루션을 활용하면 평균 120시간이 소요되던 포장 설계 업무가 1.5시간 수준에서 가능해질 것으로 계산된다.

물류∙SCM 특화 솔루션은 10만 건에 달하는 물류∙선적 데이터를 실시간 분석해 선박 일정 리스크를 선제적으로 관리하는 서비스다. 3시간 이상 걸리던 방대한 데이터의 조회∙분석이 1분 수준으로 줄어든다.

이 밖에도 근태∙비용처리 등 사내 행정업무 처리 시간을 80% 이상 단축하는 통합 업무 플랫폼, AI 기반 광고 콘텐츠 생성∙제안 시스템이 우수 과제로 선정됐다.

LG전자는 5개 과제에 대한 개념검증(PoC)을 거쳐 적용 조직을 단계적으로 확대할 계획이다. 최종적으로 사내 업무용 AI 플랫폼 엘지니(LGenie)의 서브 에이전트로 등록해 전사 확산을 추진한다.

LG전자의 AX 해커톤은 올해가 3년째다. AX에 대한 전사적 공감대가 형성되면서 참여 규모도 꾸준히 늘고 있다. 2024년 상반기 첫 AX 해커톤에 약 500명이 참여한 것에 비해 올해 상반기 참가자 수는 2100명을 넘어섰다. 지난해 상반기와 비교해도 약 50% 가까이 늘었다. 올해까지 누적된 아이디어는 2000건에 달한다.

LG전자는 AX 해커톤을 단순한 아이디어 경진대회가 아니라 실질적인 업무혁신을 만들어내는 AX 문화로 만들고 있다. 실제 업무를 수행하는 구성원들이 현장에서 떠올린 아이디어를 기반으로 업무 생산성 혁신을 만드는 바텀업(Bottom-up) AX라는 점에서 더욱 의미가 크다는 평이다.

조정범 LG전자 AX센터장 전무는 “전 구성원이 실제 업무에 적극적으로 AI를 활용할 수 있도록 AX 해커톤을 통해 발굴한 우수 과제를 지속적으로 고도화하고 전사에 확대 적용해 일하는 방식 혁신에 더욱 속도를 낼 것”이라고 말했다.