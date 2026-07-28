[헤럴드경제=민성기 기자] 셰프 정호영이 식당 운영 중 겪었던 진상 손님 일화를 공개했다.

정호영은 지난 27일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘말자쇼’에 출연해 요식업계 현실과 식당 운영의 고충을 솔직하게 털어놨다.

정호영은 “일식엔 회가 있지 않나. 그런데 외부에서 회를 포장해 와서 초장과 간장을 세팅해달라고 요구하는 손님이 있었다”고 말했다.

그러면서 “정중하게 어렵다고 설명했지만 이해하지 못하더라”고 했다.

정호영은 폭행당한 적도 있다고 했다.

그는 “음식이 늦게 나갔다. 우리 응대가 부족했던 부분도 있다. 하지만 그 손님은 계산대를 발로 차고 제 어깨를 밀치기도 했다”고 말했다.

특히 그는 “그 손님이 ‘너 꼭 망하게 해줄게’라고 협박까지 했다”며 “음식이 조금 늦게 나왔다는 이유로 그렇게까지 화를 내는 모습에 당황했다”고 털어놨다.

그는 “유명하니까 손님들이 많이 찾아오신다. 그만큼 그 손님들을 만족시켜야 한다는 부담감이 있다. 제가 더 노력하지 않으면 재방문을 안 하신다, 손님이 다시 오시게끔 하려면 노력해야 한다. 나도 매장에 있으려고 노력한다”고 강조했다.