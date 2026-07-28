현대건설, 압구정 재건축 2·3·5구역 수주 1975년 첫삽, 대한민국 대표 고급주거 상징 자리 설계·상품·브랜드 가치 인정에 조합원 지지 받아 디에이치 경쟁력에 ‘압구정 현대’ 정체성 접목

서울 강남구 압구정동 재건축 사업의 시공사 구도가 하나 둘 윤곽을 드러내고 있다. 이 가운데 현대건설은 압구정2·3·5구역에서 시공권을 따내며 ‘압구정 현대 헤리티지’를 이어가고 있다.

▶원조 시공사 명성 잇고, 미래 압구정 그린다…‘헤리티지’ 계승=압구정은 국내 재건축 시장에서도 상징성이 크다. 한강변 입지와 높은 자산가치를 갖춘 데다 사업비만도 수조원에 이르는 대형 사업들이 집중돼있기 때문이다. 조합원들의 기대 수준도 높아 시공 능력이나 브랜드 인지도만으로는 입성이 쉽지 않다는게 관련 업계의 평가다. 설계, 상품 역량은 물론 자금조달, 사업관리, 설계 완성도, 장기 자산가치 등 종합적인 경쟁력이 필수로 꼽힌다.

현대건설이 압구정동 재건축 사업에서 두각을 드러낼 수 있던 것도 이같은 경쟁력을 인정받은 결과로 풀이된다. 각 구역별 세부 전략은 달랐지만, 압구정의 역사에 대한 이해와 세계적인 설계 역량, 안정적인 사업 추진 능력을 연계해 미래 비전을 제시한 것이 공통적이었다.

현대건설과 압구정의 인연은 1975년으로 거슬러 올라간다. 당시 한강 이남 개발이 본격화되던 시기에 현대건설은 압구정동에 대규모 아파트 단지를 조성했다. 저층 아파트가 일반적이던 시절 최고 15층 규모의 건물을 세우고, 넓은 동 간 거리와 녹지, 상가와 학교, 보행공간 등을 갖춘 계획형 주거단지를 선보였다.

압구정 현대아파트는 이후 강남을 대표하는 주거단지로 자리잡았다. 양적 공급을 넘어, 대단지 아파트가 하나의 생활권으로 형성될 수 있다는 새 주거모델을 제시했다는 평가다. ‘압구정 현대’라는 이름도 특정 아파트 브랜드를 넘어 압구정의 도시 성장과 주거문화를 상징하는 고유명사로 자리매김했다.

현대건설 또한 이런 점을 고려해, 압구정 재건축 수주에서 프리미엄 주거브랜드인 ‘디에이치’보다 ‘압구정 현대’를 전면에 내세웠다. 최고급 브랜드를 새롭게 입히는 것보다, 압구정 상징성과 정체성을 계승하는 것이 조합원들의 공감대를 도출할 수 있다는 전략이었다.

현대건설은 압구정 재건축 전담 조직을 운영하고 관련 상표를 출원하는 등 장기간 사업을 준비했다. 과거를 내세우기보다, 압구정의 정체성을 미래형 주거단지로 발전시키겠다는 방향도 함께 제시했다.

▶2·3·5구역서 고른 경쟁력 입증…조합원 지지 얻어내=가장 먼저 현대건설을 시공사로 선정한 곳은 압구정2구역이다. 현대건설은 새로운 100년을 소유하겠다는 ‘오운 더 100(OWN THE 100)’ 전략을 주요 경쟁력으로 부각했다.

공사비 2조7489억원 규모의 이 사업에서 현대건설은 ▷랜드마크 설계 ▷한강공원을 품은 숲 조경 ▷세대를 아우르는 올인원 커뮤니티 ▷편리하고 스마트한 일상 서비스 ▷아파트가 아닌 하나의 도시 등 5대 비전을 제시했다. 압구정2구역을 100년을 이끌어갈 ‘도시 속 도시’의 출발점으로 삼겠다는 취지였다.

그 결과 시공사 선정 총회에서는 약 90%의 조합원이 현대건설에 찬성한 것으로 알려졌다. 압구정 재건축 첫 물꼬를 트면서 이후 다른 구역에서도 관심이 집중됐다.

압구정3구역에서는 대형 사업을 이끌 수 있는 설계와 사업관리 능력이 핵심 평가 대상이 됐다. 공사비 5조5610억원, 5175가구 규모로 계획된 압구정3구역은 국내 단일 정비사업 가운데 최대 규모다. 사업 규모가 큰 만큼 조합원별 이해관계가 복잡하고 설계부터 인허가와 금융, 공사관리까지 높은 수준의 종합적인 수행 역량이 필요한 곳으로 꼽혔다.

현대건설은 미국 건축설계사 람사(RAMSA) 및 모포시스(Morphosis)와 협업해 한강변 스카이라인과 단지 경관을 새롭게 구성하는 설계안을 제시했다. 단순히 초고층 건물을 배치하는 방식에서 벗어나 압구정 전체의 도시 구조와 한강 조망, 동 간 개방감과 생활 동선을 함께 고려하는 데 초점을 맞췄다.

총회에서는 투표에 참여한 조합원 가운데 약 90%가 현대건설을 선택했다. 국내 최대 규모 정비사업에서 높은 지지를 확보하면서 업계에서는 “설계안뿐 아니라 사업을 실제로 추진할 수 있는 수행 능력에 대한 신뢰를 입증했다”는 평가도 나왔다.

압구정5구역은 세 구역 가운데 유일하게 경쟁입찰이 성사된 사업지였다. 서로 다른 건설사의 설계와 사업 조건을 직접 비교하는 과정이 진행된 만큼 현대건설의 압구정 전략이 시장에서 실질적인 평가를 받을 것으로 주목됐다.

현대건설은 영국 건축설계사 알에스에이치피(RSHP)와 협업해 한강 조망을 극대화한 설계안을 제시했다. 세대 내부에서 최대 240도까지 한강을 바라볼 수 있도록 조망 방향과 건물 배치를 계획하고, 압구정 현대아파트의 역사성을 현대적인 건축 언어로 재해석하는 데 초점을 맞췄다.

압구정5구역 조합원들도 현대건설을 시공사로 선택했다. 압구정2구역에선 사업 안정성, 3구역에선 대규모 사업 수행 능력을 인정받은데 이어 5구역에서는 경쟁입찰을 통해 설계와 브랜드, 사업 조건을 종합적으로 인정받은 셈이다.

▶풍부한 수주 경험…디에이치 경쟁력에 ‘압구정 현대’ 정체성 접목=이 같은 성과의 배경에는 현대건설이 지난 10여 년간 강남과 한강변 주요 사업지에서 축적한 경험이 자리하고 있다.

현대건설은 2015년 프리미엄 주거 브랜드 디에이치를 선보인 이후 고급 주거상품의 범위를 지속적으로 넓혀왔다. 아파트의 가치를 외관이나 내부 마감재에 한정하지 않고 조경과 커뮤니티, 보안, 주차, 스마트홈, 주거 서비스까지 하나의 상품으로 기획하는 방식을 강화했다.

개포주공3단지를 재건축한 디에이치 아너힐즈는 이러한 상품 전략을 실제 단지로 구현한 대표적인 사례다. 차별화된 조경, 커뮤니티, 주거 서비스가 입주 단지에서 구현되면서 디에이치가 지향하는 고급 주거상품의 방향을 시장에 알리는 계기가 됐다.

이밖에 반포주공1·2·4주구와 한남3구역 등 대형 정비사업 수주 경험도 압구정 제안의 기반이 됐다. 대규모 조합을 상대로 설계와 사업 조건을 제시하고, 복잡한 이해관계와 사업 절차를 관리해 온 경험이 압구정 재건축에서도 유리하게 작용했다는 분석이 나온다.

현대건설은 압구정에서는 이러한 경험을 토대로 ‘압구정 현대’라는 지역 고유의 정체성을 접목했다. 디에이치를 통해 축적한 고급 주거상품 기획 역량을 기반으로 하되, 단지의 이름과 메시지는 압구정의 역사에서 찾은 것이다.

현대건설은 1975년 ‘압구정 현대아파트’로 서울 주거문화를 바꾼 뒤, 미래 압구정 타운을 다시 그리게 됐다. 압구정의 시작을 설계했던 건설사가 반세기만에 미래의 압구정을 맡게 된 것이다.

도시정비업계 한 관계자는 “압구정에서 세 구역을 수주할 수 있던 배경에는 오랜 역사와 함께, 최근 10년간 주요 단지 수주에 성공하며 설계와 브랜드, 금융·사업관리 역량을 결합한 것이 주효해 보인다”며 “현대건설이 압구정의 역사와 미래를 어떻게 이어갈지에도 시장의 관심이 집중되고 있다”고 말했다.

한편 현대건설은 지난해 국내 건설사 중 처음으로 정비사업 수주 10조원을 돌파하며, 7년 연속 업계 1위에 올랐다. 올해 들어서도 압구정 재건축 사업에서 승전보를 이어가고 있어 ‘8년 연속 도시정비 수주 1위’ 달성에 다가서고 있다.

서정은 기자