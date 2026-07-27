‘모두의 토론회’ 진행…국민 200명·전문가 현장 토론 문체부, 정책 검토에 의견 반영…여론 추가 수렴

[헤럴드경제=김현경 기자] ‘광화문 한글 현판 병기’를 두고 전문가와 국민이 모여 열띤 토론을 벌였다.

참가자들은 광화문 현판의 한자 원형 보존과 국가 정체성을 반영한 한글 병기를 두고 팽팽한 찬반 대립을 펼쳤다.

문화체육관광부와 행정안전부는 26일 서울 서대문구 연세대학교에서 첫 번째 ‘모두의 토론회’를 열고 광화문 한글 현판 병기를 논의했다. 이날 토론회에는 문화유산, 역사, 한글, 도시 경관 등 다양한 분야의 전문가들과 사전 모집을 통해 선정된 국민 200여 명이 참석했다.

이날 찬성 측 발제자로 나선 박현모 세종국가경영연구원 원장은 “광화문은 한국인이 가장 사랑하는 공간이자 외국인들이 가장 먼저 만나는 대한민국의 얼굴”이라며 “세종대왕 시기 한글이 창제된 역사적 의미와 국가 정체성을 반영해 한글 현판을 병기하는 것이 바람직하다”고 주장했다.

그는 프랑스 노트르담 대성당, 일본 이세 신궁의 사례를 언급하며 “세계적으로도 문화유산의 원형 유지가 절대적인 원칙이 아니라, 시대의 변화와 새로운 가치를 반영하는 사례가 많다”고 설명했다.

아울러 “한자 현판을 없애자는 것이 아니다. 한글 현판을 추가로 설치해 과거의 역사를 지키면서도, 오늘날 대한민국의 가치와 미래 세대의 유산을 함께 만들어가자는 것”이라며 “한글 현판 병기는 역사를 훼손하는 것이 아니라 이어 쓰는 것”이라고 강조했다.

반면 반대 측 발제자인 김현경 한국전통문화대 국가유산관리학과 교수는 “광화문은 여러 차례 복원과 변화를 겪었지만, 그때마다 하나의 현판만을 선택해 왔다”면서 “지금 제안된 한글 현판 추가는 과거의 변화와는 다른 중첩적 개입으로, 문화유산 보존 원칙에 어긋난다”고 말했다.

그는 “현판은 단순한 표지판이 아니라 건축물의 상징성과 중심성을 응축하는 요소”라며 “한글 현판을 추가하면 광화문의 정면 구성이 달라지고, 기존의 역사적·건축적 의미를 훼손할 수 있다”고 주장했다.

이어 새로운 의미를 더하고 싶다는 취지가 문화유산의 형상을 변경할 충분한 근거가 될 수는 없다며 “현판 추가 대신 전시, 해설, 교육 등 다양한 방식으로 한글의 가치를 알릴 수 있다”고 제언했다.

이날 행사에 앞서 이뤄진 사전 설문조사에서도 찬반 의견이 엇갈렸다.

설문 참여자 중 76%가 ‘문화유산은 원형 보존이 원칙이다’, 83%가 ‘광화문은 문화유산의 일부다’라는 의견을 나타냈다. ‘한글은 대한민국 정체성을 상징하는 대표 문화자원이다’라는 의견은 97%에 달했고, ‘광화문에 한자 현판만 걸자’는 의견은 60%였다.

광화문이라는 공간에 대한 인식도 ‘경복궁의 정문이자 소중한 문화유산이다’라는 응답이 99%, ‘시민이 일상적으로 이용하는 도시 공간이기도 하다”는 의견이 97%로 비슷하게 높았다.

‘한글의 상징성은 광화문 현판이라는 실물을 통해서도 드러낼 가치가 있다’는 문항에는 63%가 찬성했고, ‘한자 현판을 그대로 두고 한글을 함께 표기하면 두 가치를 함께 살릴 수 있다’는 설문에는 56%가 동의했다.

이날 전문가 발제 후 국민 참여자들은 소그룹별로 토론을 진행했다.

한글 병기에 반대하는 참여자들은 ‘문화유산 보존’, ‘원형 유지’를 강조했고, 찬성하는 참여자들은 ‘국가 정체성을 품은 과거와 현재의 만남’, ‘한글 현판이 우선’을 주장했다.

문체부는 이번 토론회에서 나온 다양한 의견을 향후 정책 검토 과정에서 적극 참고할 계획이다. 누리집에 의견 게시판을 개설해 국민 여론을 추가로 수렴하고, 전문가 의견 조사와 대국민 설문조사도 이어갈 예정이다.

최휘영 문체부 장관은 축사에서 “(문체부는) 아무런 선입견 없이 오늘 토론회에 참여한 국민 여러분의 고견을 고르게 균형 있게 살피겠다”며 “오늘 토론회가 더 많은 국민들의 생각을 듣고 공감대를 넓힐 수 있는 소중한 자리가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

광화문 현판은 시대에 따라 다양한 모습으로 변화해 왔다. 1868년 경복궁 중건 당시 임태영 훈련대장이 한자로 쓴 광화문 현판은 6·25전쟁 때 소실됐다. 1968년 광화문 복원 때 박정희 전 대통령은 친필로 쓴 한글 현판을 설치했다. 이후 2010년 이명박 정부 때 임태영 글씨로 복원한 한자 현판으로 교체됐으나 목재 균열로 인해 2023년 10월 검은 바탕에 금색 글자로 쓰인 현재의 한자 현판이 새로 걸렸다.