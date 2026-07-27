‘서해선 운정역 연장 사업’ 착공식에서

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시(시장 손배찬)는 지난 24일 운정역에서 ‘서해선 운정역 연장 사업’ 착공식을 개최했다고 27일 밝혔다.

이날 행사에는 손배찬 파주시장을 비롯해 윤후덕·박정 국회의원, 최유각 파주시의회 의장, 도·시의원, 국가철도공단 및 한국철도공사 등 관계 기관과 지역 주민 등 100여명이 참석했다.

이번 사업은 기존 일산역까지 운행하는 서해선을 운정역까지 총 5.3㎞ 연장하는 것. 2024년 1월 국토교통부가 사업 추진을 확정한 이후, 시는 국가철도공단 및 한국철도공사와 위수탁 협약을 체결했으며 실시설계 등 관련 행정 절차를 마치고 본격적으로 공사에 착수했다.

서해선은 수도권 전철 14개 노선과 환승 체계를 갖춘 노선으로, 서울·인천·부천 등 서남부권과 충남·홍성 등 충청권과의 연결을 크게 강화할 것으로 기대된다. 특히 기존 버스 이용 시 90분가량 소요되던 김포공항까지의 이동 시간이 철도 연결을 통해 30분 이내로 대폭 단축돼 시민들의 체감 교통 편의가 크게 향상될 것으로 전망된다.

손배찬 파주시장은 “서해선은 파주 미래 성장의 원동력이자 교통 대혁신의 첫걸음”이라며, “서해선을 시작으로 지하철 3호선 연장, 지티엑스-에이치(GTX-H), 케이티엑스(KTX) 파주 연장, 통일로선 사업에 모든 행정력을 집중하겠다”며 철도망 확충에 대한 강한 의지를 밝혔다.

시는 서해선 공정이 완료될 때까지 관계 기관 및 시공사와 긴밀히 협력해 공사를 차질 없이 진행하고, 주민 불편 사항이 발생하지 않도록 체계적으로 관리할 계획이다.