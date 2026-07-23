[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군은 23일 군수 집무실에서 민선9기 정책보좌관 위촉식을 열고 산림, 문화관광, AI·미래산업, 재난방재 분야 민간 전문가 4명을 정책보좌관으로 위촉했다.

정책보좌관 제도는 인구감소 대응과 미래산업 발굴 등 지역 현안에 보다 전문적으로 대응하기 위해 민선9기 들어 처음 도입됐다.

정책보좌관들은 각자의 전문지식과 경험을 바탕으로 군정 주요 정책과 현안사업에 대한 자문을 맡는다.

이와 함께 신규 정책과 전략사업 발굴, 국·도비 확보와 공모사업 대응, 중앙부처·국회 등 관계기관과의 협력, 분야별 전문가 및 유관기관 연계 등을 지원할 예정이다.

또 자문 결과를 신규 시책과 민선9기 공약사업, 국·도비 건의사업 등에 적극 반영하고, 중앙부처 협의와 공모사업 대응에도 정책보좌관을 적극 활용할 방침이다.

이번에 위촉된 정책보좌관은 비상임 명예직으로, 향후 2년간 군정 전반에 대한 자문 및 정책 제언 등의 업무를 수행하게 된다.

오도창 영양군수는 “지역이 직면한 과제는 갈수록 복잡해지고 있으며, 행정의 노력만으로는 해결하기 어려운 부분도 많다”며 “정책보좌관들이 행정에서 미처 보지 못한 부분을 짚어주고, 현안을 풀어가는 데 실질적인 도움을 주길 기대한다”고 말했다.