[헤럴드경제=김보영 기자] 올여름 장마가 막바지에 접어들었다. 다음 주 초 장마가 물러가면서 전국에 본격적인 폭염이 시작될 전망이다. 다만 장마 종료 이후에도 국지적으로 강한 비가 내릴 가능성이 있어 주의가 필요하다.

기상청은 23일 정례 예보 브리핑에서 제주도는 지난 19일 장마철이 종료됐고, 중부·남부지방은 26~27일 사이 장마철이 종료될 것으로 예상한다”고 밝혔다.

24~25일에는 수도권과 강원을 중심으로 비가 내렸다 그치기를 반복하겠으며 예상 강수량은 5~40㎜다. 충청 이남은 소나기가 내릴 것으로 보인다.

26일에는 정체전선이 남하하면서 중부지방과 전북·경북권을 중심으로 비가 내리고, 27일에는 수도권과 강원에 마지막 장맛비가 예상된다. 이후 28일부터는 전국이 북태평양고기압 영향권에 들면서 장마가 사실상 종료될 전망이다.

기상청 예상대로 올여름 장마가 종료되면, 예년(평년 장마 종료일 제주 7월 20일, 남부지방 7월 24일, 중부지방 7월 26일)과 비교해 제주는 비슷하게, 중부지방과 남부지방은 크게 늦지 않은 시점에 장마가 끝나게 된다.

늦게 시작했지만, 종료 시점은 예년과 비슷해 올여름 장마는 비교적 짧게 지나간 셈이다.

장마가 끝나면 무더위가 본격화할 전망이다. 다음 주 후반이 되면 대기 중하층 북태평양고기압에 더해 대기 상층 티베트고기압까지 우리나라를 덮으면서 폭염이 나타날 가능성이 크다.

27일부터 다음 달 2일까지 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 29~37도로 예상된다. 평년(최저 22~25도·최고 29~33도)과 비슷하거나 다소 높은 수준이다.

다만 폭염이 시작된다고 폭우 위험이 사라지는 것은 아니다. 고온다습한 북태평양고기압 영향으로 국지적으로 매우 강한 비구름대가 발달해 언제든 갑작스러운 집중호우가 발생할 수 있다.

기상청은 “폭염과 열대야 피해 예방에 철저히 대비해달라”고 당부했다.