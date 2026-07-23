이번 표창에 보이스피싱 의심 상황에 신속히 대처해 5000만 원 상당 금융자산 피해 예방하는 등 공동체 안전을 위한 모범적인 행동으로 귀감이 된 신목신협 직원 두 명의 우수 사례도 포함

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 7월 23일 구청 회의실(5층)에서 ‘2026년 7월 양천구 모범구민 표창 수여식’을 열고, 지역사회를 빛낸 구민 14명에게 표창을 수여했다.

이번 표창 수여식은 평소 지역사회 발전과 사회질서 확립, 복지 증진 등에 기여한 구민을 적극 발굴·격려하여 구정 참여와 공동체 의식을 높이기 위해 마련됐다.

수상자는 지역 내 거주하거나 사업장(직장)을 두고 있는 구민으로 ▷동 축제 등 지역행사 지원 ▷저소득층 나눔 활동 ▷여름철 빗물받이 청소와 배수 관리 ▷밑반찬 나눔 및 장학사업 참여 등 다양한 분야에서 나눔과 봉사를 실천하며 공동체 활성화에 기여한 공로를 인정받았다.

특히 이번 표창에는 보이스피싱 의심 상황에 신속히 대처해 5000만 원 상당의 금융자산 피해를 예방하는 등 공동체 안전을 위한 모범적인 행동으로 귀감이 된 신목신협 직원 두 명의 우수 사례도 포함됐다.

표창 수여에 이어 진행된 ‘모범구민과의 대화’에서는 14명과의 참석자와 함께지역공동체 활성화와 주민 화합을 위한 현장의 목소리를 청취하는 소통의 시간을 가졌다.

이기재 양천구청장은 “오늘 표창을 받으신 모범구민 여러분은 지역사회를 위해 묵묵히 헌신하며 양천을 빛내주신 분들”이라며 “선한 영향력이 지역사회 곳곳으로 확산될 수 있도록 모범구민에 대한 예우와 격려를 이어가겠다”고 말했다.