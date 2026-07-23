[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도가 23일 국회에서 경기도 지역구 국회의원실 보좌진을 대상으로 ‘2027년 경기도 주요 국비사업 설명회’를 개최하고 내년도 국비 확보를 위한 국회와의 협력체계 강화에 나섰다.

이번 설명회는 경기도가 추진 중인 주요 국비사업의 추진 필요성과 정책 방향을 공유하고, 국회와의 긴밀한 공조를 통해 내년도 정부예산 반영을 적극 뒷받침하기 위해 마련됐다.

설명회에는 김성중 행정1부지사를 비롯한 도 간부 공무원들이 참석해 보좌진 60여 명을 대상으로 주요 사업을 설명하고, 정부예산안 심의 과정에서 국회의 적극적인 관심과 협조를 요청했다.

경기도는 이번 설명회에서 총 100개 사업, 3조 9,481억 원 규모의 국비 확보 필요성을 설명했다.

주요 건의 사업에는 ▷도봉산~옥정 광역철도(863억 원) ▷옥정~포천 광역철도(1,142억 원) 등 광역철도망 구축사업과 ▷성남￣복정 광역 BRT 구축(82억 원)▷특별교통수단 운영(238억 원) ▷대광위 광역버스 준공영제(2805억 원) 등 광역교통망 및 대중교통 서비스 확충사업이 포함됐다.

의료·복지 안전망 강화를 위해서는 ▷의료·요양 돌봄 통합지원(257억 원) ▷긴급복지 사업(1,155억 원) ▷소아전문 응급의료센터 지원(40억 원) ▷저소득층 기저귀·조제분유 지원(163억 원) 등 취약계층 지원사업에 대한 국비 지원을 건의했다.