[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도와 친선결연 관계를 맺고 있는 중국 장쑤성 대표단이 추미애 경기지사의 취임을 축하했다.

제2차 회의 참석차 경기도를 방문한 진샹쥔(金尙軍) 장쑤성 외사판공실 부주임은 23일 경기도청사를 찾아 류샤오타오(刘小涛) 장쑤성 성장이 추미애 경기도지사의 취임을 축하하며 보낸 친서를 박근균 국제협력국장에 전달했다.

류샤오타오 성장은 친서에서 취임 축하와 함께 “양 지역 협력을 확대해 한중 지방정부 협력의 모범사례를 만들고, 이를 바탕으로 한중 전략적 협력동반자 관계 발전에 새로운 활력을 불어넣기를 기대한다”고 했다

진샹쥔 장쑤성 외사판공실 부주임은 “경기도-장쑤성 공동협의체 정례회의를 지속 개최해 양 지역의 협력 잠재력을 발굴하고 내실 있는 교류협력을 지속 추진하길 기대한다”고 했다.

장쑤성은 중국 내 국내총생산(GRDP) 상위권 지역이자 중국 경제 발전을 견인하는 핵심 지역으로 삼성전자·SK하이닉스·LG전자 등 우리 기업이 가장 활발하게 진출한 한국의 대(對)중국 최대 투자지역이다.