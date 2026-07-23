[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 박재정이 히트곡 ‘헤어지자 말해요’ 이후 성대결절과 발성장애로 활동을 제대로 하지 못하게 됐다고 말했다.

박재정은 오는 24일 방송되는 KBS2 예능프로그램 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’에 출연한다.

박재정은 방송에서 “‘헤어지자 말해요’ 활동 이후 성대결절과 근긴장성 발성장애를 겪었다”고 말했다.

2023년 발표한 ‘헤어지자 말해요’는 박재정 최고의 히트곡이자, 그 해 가요계에서 가장 인기가 많았던 노래 중 하나였다. 묵직한 중저음이 매력인 박재정은 이 노래에서 3옥타브를 넘는 넓은 음역을 소화하며 스타일 변신을 꾀했고 대중은 그의 단단한 고음에 열광했다. 그러나 그의 모든 곡 중 가장 어렵다는 평가가 있을 정도로 목에 부담도 많이 가는 곡이었다.

박재정은 “10년 만에 얻은 히트곡으로 활동하던 시기에 노래를 하지 못하게 되면서 무대가 더욱 간절해졌다”고 했다.

다행히 그는 “현재는 약 70% 정도 회복했고, 다시 초심으로 돌아가 음악을 하고 있다”고 했다.

앞서 M.net 오디션 프로그램 ‘슈퍼스타K5’에서 박재정을 발굴했던 윤종신은 “최근 재정이가 쓴 곡들을 들어보니 정말 좋았다. 이제는 음악적으로 완성됐다는 느낌을 받았다”고 재기를 응원했다.