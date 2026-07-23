2분기 영업익 1080억원 매출 31.8% 증가한 1조231억원 태양광용 폴리실리콘 사업 적자도 축소 연 3만5000톤 규모 증설 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] OCI홀딩스는 올해 2분기 연결 기준 영업이익 1080억원을 기록, 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했다고 23일 밝혔다. 이로써 지난해 4분기부터 3개 분기 연속 흑자 달성을 이뤘다.

같은 기간 매출은 31.8% 증가한 1조231억원을 기록했다.

이번 호실적은 미국 태양광 사업 지주회사인 OCI 엔터프라이즈가 이끌었다. OCI 엔터프라이즈 자회사인 OCI에너지가 500㎿(메가와트) 규모의 태양광 프로젝트를 매각하면서 수익화에 성공했다. 올해 말 착공을 앞두고 있는 해당 프로젝트는 추후 현지 빅테크 기업과의 전력구매계약(PPA)을 통해 지속적인 전력 판매 수익 창출이 기대된다.

OCI 에너지는 현재 텍사스를 중심으로 총 6.5GW(기가와트) 규모의 태양광 프로젝트 파이프라인(개발 자산)을 보유하고 있다. 이는 태양광 3.4GW와 에너지저장장치(ESS) 3.1GW를 합한 규모다.

말레이시아 생산법인인 OCI 테라수스는 전분기 대비 적자 폭을 축소했다. 지난 1분기 태양광용 폴리실리콘 생산라인의 법적 정비를 완료, 정상 가동에 따른 원가 안정화를 이룬 것이다. 최근 미국 신규 고객사와 태양광 폴리실리콘 장기공급계약(LTA)을 체결하며 기존 캐파(연산 3만5000톤)는 이미 솔드아웃(주문완료) 상태다.

OCI홀딩스는 하반기 급증하는 미국 AI 인프라 수요에 대응하기 위해 연 3만5000톤 규모 증설을 추진할 계획이다. 2029년 증설이 완료될 시 생산 규모는 현재 3만5000톤에서 7만톤으로 늘어난다.

베트남 웨이퍼 생산업체 네오실리콘 테크놀로지도 2029년까지 단계적 증설을 통해 총 11.5GW 규모의 캐파를 확보할 계획이다. 최근 이에 준하는 규모의 장기공급계약(LTA)을 선제적으로 체결 완료한 바 있다. 네오실리콘 테크놀로지는 현재 2.7GW 규모의 웨이퍼 생산능력 구축을 완료, 고객사에 제품을 공급하고 있다. 미국 신규 고객사에 대한 공급도 내년부터 시작된다.

이우현 OCI홀딩스 회장은 “인공지능(AI) 데이터센터발 전력 수요 증가로 미국 에너지 시장에서 태양광의 성장 모멘텀이 한층 강화되고 있다”며 “차별화된 경쟁력을 기반으로 태양광 밸류체인 투자를 확대하고, 글로벌 공급망 변화에도 선제적으로 대응해 나가겠다”고 말했다.