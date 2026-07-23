[헤럴드경제=정목희 기자] 중국 문샷AI(Moonshot AI)의 최신 오픈웨이트(가중치 공개형) 인공지능(AI) 모델 ‘키미 K3’가 글로벌 AI 시장에서 주목받는 가운데 미국 스타트업과 중소 기술기업들이 중국 오픈웨이트 AI 모델에 대한 접근을 차단하려는 움직임에 공개적으로 반대하고 나섰다.

최근 출범한 미국 중소 기술기업 단체 리틀 테크 협회(Little Tech Association)는 22일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령과 하워드 러트닉 상무장관, 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실(OSTP) 실장 등에게 공동 서한을 보내 중국 오픈웨이트 AI 모델에 대한 미국 개발자들의 접근을 제한하지 말 것을 촉구했다.

협회는 “이 같은 규제는 차세대 미국 스타트업의 성장을 저해할 수 있다”고 경고했다. 현재 협회에는 암호화 이메일 서비스 기업 프로톤(Proton)과 세계적인 스타트업 액셀러레이터 Y콤비네이터(Y Combinator)를 비롯해 약 200개의 실리콘밸리 기업이 참여하고 있다.

미 정치전문매체 폴리티코는 이번 서한에 대해 “실리콘밸리의 영향력 있는 스타트업 커뮤니티가 트럼프 행정부의 핵심 AI 정책을 놓고 조직적으로 입장을 밝힌 첫 사례”라고 평가했다.

이들은 서한에서 “미국의 리더십에는 두 가지가 필요하다. 하나는 세계 최고 수준의 미국산 오픈웨이트 모델이고, 두 번째는 이미 전 세계적으로 사용 가능한 오픈웨이트 모델에 대해 미국 개발자들이 지속적으로 접근하는 것”이라고 주장했다.

또 중국산 오픈웨이트 모델 다운로드를 금지하는 것은 모델 확산을 막지 못한다면서 포괄적인 금지 조치 대신 맞춤형 보호 조치를 취해야 한다고 강조했다.

AI 인프라 스타트업 파티클의 창업자로, 이 협회 회원인 수하일 도시는 폴리티코 인터뷰에서 “(중국 오픈웨이트 모델 접근을 금지하면) 수백 개 기업이 바로 문을 닫게 될 것”이라며 “이는 앤트로픽에는 좋은 일이 될 것이며, 우리 모두 앤트로픽에 투자해야 할 것”이라고 말했다.

백악관은 아직 이 문제에 대해 명확한 답을 내놓지 않고 있다.

백악관 대변인 리즈 허스턴은 성명에서 “미국은 AI 혁신 분야에서 세계를 선도하고 있으며, 트럼프 대통령은 그 자리를 유지할 것”이라면서 “트럼프 행정부는 미국과 세계 다른 국가 간의 격차를 더욱 벌리기 위해 혁신에 더욱 박차를 가하고 있다”고 밝혔다.

익명을 요구한 백악관 관계자도 중국 모델에 대한 규제 가능성과 관련 “어떤 정책이 나오든 행정부에서 직접 발표할 것이며, 그때까지 모든 보도는 근거 없는 추측일 뿐”이라고 말했다.

폴리티코는 익명의 소식통들을 인용, 이 문제가 20일 밤 백악관 고위 관계자와 각료들 사이에서도 논의됐지만 중국 오픈웨이트 모델을 전면 금지하는 방안은 진지하게 논의되지 않았다고 전했다.

리틀 테크 협회의 해리 고드프리 이사는 “정부는 망치보다는 메스를 사용해야 한다”면서 “비용을 증가시키거나 접근성을 제한하거나 미국 기업들의 혁신을 저해하지 않으면서도 정당하게 안보 우려를 해소할 수 있는 가장 섬세한 접근 방식을 찾는 게 중요하다”고 말했다.