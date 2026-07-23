김상욱 시장, 23일 현장 애로 청취 ‘찾아가는 기업현장지원실’도 운영

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 김상욱 울산시장이 민선 9기 출범 이후 처음으로 울산경제자유구역 입주기업의 현장 목소리를 듣고 실질적인 지원 방안 마련에 나섰다.

김 시장은 23일 오후 2시 테크노산업단지 내 3D프린팅벤처집적지식산업센터 2층 회의실에서 열린 ‘2026년 울산경제자유구역 입주기업 간담회’에 남구와 울주군의 환경·도로·교통 관련 부서 관계자들과 함께 참석해 기업 건의사항을 청취했다.

이날 간담회에는 테크노산업단지 입주기업, 울산과학기술원(UNIST) 입주기업, 3D프린팅벤처집적지식산업센터 입주기업과 한국조선해양기자재연구원, 한국생산기술연구원, 한국화학융합시험연구원, 울산테크노파크 등 혁신지원기관협의체 관계자 40여 명이 참석했다.

김상욱 울산시장은 기업들로부터 건의사항을 듣고 “즉시 개선 가능한 사항은 신속히 조치하고, 제도 개선이 필요한 과제는 중장기 정책에 반영하겠다”며 기업 지원을 약속했다.

울산경제자유구역청은 이와는 별도로 ‘찾아가는 기업현장지원실’을 운영해 입주기업 방문 상담을 하기로 했다.

울산경제자유구역은 지난 2020년 6월 지정된 이후 지난해 8월 KTX울산역 복합특화지구가 신규 지정돼 전체 면적은 기존 475만5000㎡에서 628만7460㎡로 확대됐다.

또 개청 이후 입주기업은 111개사가 늘었고, 고용인원은 2057명, 투자액은 1조4745억원 증가했다. 이러한 성과를 바탕으로 산업통상부의 경제자유구역 성과평가에서 2년 연속 연속 A등급을 받았다.

울산경제자유구역청은 기업과의 정기적인 소통을 통한 후속조치는 물론, 신규 공급부지인 KTX울산역 복합특화단지 153만2460㎡와 하이테크밸리(HTV) 2단계 66만6901㎡를 중심으로 약 4000억원 규모의 투자를 유치할 계획이다.