- 세계적 ‘뇌·로봇 융합 연구 허브’ 도약

[헤럴드경제=구본혁 기자] DGIST(대구경북과학기술원) 뇌공학융합연구센터와 로봇및기계전자공학연구소는 22일 ‘2025년도 이공분야 학술연구지원사업 글로컬랩’ 선정 기념 공동 현판식과 워크숍을 개최했다고 밝혔다.

글로컬랩 사업은 향후 9년간 정부 지원금 270억원과 대구시 지원금 9억원을 포함해 총 279억원이 투입된다.

이번 행사는 두 연구 조직의 현판식을 시작으로 주요 연구과제와 비전을 소개하는 공동 워크숍 및 패널토의로 이어졌다. 참석자들은 뇌공학과 로보틱스 분야의 최신 연구 동향을 공유하고, 융합연구 과제 발굴과 연구성과 확산 방안을 모색했다.

뇌공학융합연구센터는 ‘뉴로-레플리카(Neuro-Replica)’ 기반 신경회로 디지털 트윈 기술 개발에 나선다. 실제 뇌 신경회로의 구조와 작동 원리를 디지털 환경에 구현해 뇌 기능과 질환을 정밀하게 분석하고, 이를 AI 기반 뇌질환 예측, 개인 맞춤형 신경자극, 차세대 인공감각 기술로 확장해 미래 의료와 헬스케어 분야의 혁신을 이끌 계획이다.

로봇및기계전자공학연구소는 ‘인류확장 로보틱스(TransHuman Robotics)’를 중심으로 인간의 운동·감각·인지 기능을 확장하는 차세대 로봇 기술과 인간-로봇 통합 플랫폼을 개발한다. 두 연구 조직은 뇌의 작동 원리를 규명하는 뇌공학 기술과 이를 현실에서 구현하는 로보틱스 기술을 연계해 재활·헬스케어·스마트 제조는 물론 우주·해양 등 다양한 분야로 연구성과를 확산할 예정이다.

최지웅 뇌공학융합연구센터장은 “뉴로-레플리카 기술을 바탕으로 뇌질환 극복과 미래 의료 발전에 기여하는 세계적 연구성과를 창출하겠다”고 말했다.

박석호 로봇및기계전자공학연구소장은 “인류확장 로보틱스는 로봇공학과 뇌과학, 인공지능, 의학 등 다양한 분야의 융합이 필요한 연구 분야”라며 “국내외 우수 연구기관과의 협력을 확대해 인간의 삶을 실질적으로 변화시키는 글로벌 로봇 연구 허브로 도약하겠다”고 밝혔다.

이건우 DGIST 총장은 “피지컬 AI, 휴먼 디지털 트윈, 퀀텀 센싱 등 전략 연구 분야를 중심으로 DGIST가 세계적인 혁신 대학으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.