[헤럴드경제=이명수 기자] 문화체육관광부와 행정안전부는 오는 26일 서울 서대문구 연세대 백양누리에서 ‘광화문 한글 현판 병기’를 주제로 첫 번째 ‘모두의 토론회’를 개최한다고 23일 밝혔다.

연합뉴스에 따르면, 모두의 토론회는 국민의 다양한 의견을 정책 결정 과정에 반영하기 위해 마련된 범부처 정책 소통 토론회다. 이번 행사에선 사전 모집을 통해 선정된 국민 200명이 참석해 다양한 의견을 공유하고, 서로 다른 관점을 이해하는 시간을 가질 예정이다. 단순히 찬반 의견을 나누는 데 그치지 않고, 역사와 문화 등 여러 측면에서 쟁점을 살펴보며 실질적인 정책 방향을 모색할 계획이다.

토론회는 전문가 발제, 국민이 직접 참여하는 소그룹 토론과 전체 토론 등으로 진행된다. 발제와 토론에는 문화유산, 역사, 한글, 도시경관 등 다양한 분야의 전문가가 참여한다.

이상열 한국문화관광연구원 실장이 그동안의 공론화 경과와 의견 수렴 결과를 발표한다. 이어 박현모 세종국가경영연구원 원장, 정재환 한글문화연대 공동대표, 김현경 한국전통문화대 교수, 배웅규 중앙대 교수가 토론을 이어간다. 좌장은 양현미 상명대 교수가 맡는다.

토론에서는 광화문을 국가를 대표하는 상징 공간으로 볼 것인지, 원형을 지켜야 하는 문화유산으로 볼 것인지, 광화문에 한글 현판을 함께 다는 것이 바람직한지 등 다양한 쟁점을 다룰 예정이다.

이번 행사는 KTV 유튜브를 통해 생중계되며, 참가자들은 모바일 현장 투표를 통해 실시간으로 의견을 표명할 수 있다. 정부는 토론회에서 제시된 다양한 의견을 향후 정책 검토 과정에서 참고할 계획이다.