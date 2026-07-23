[헤럴드경제=윤창빈 기자] 박윤영(왼쪽부터) KT 대표, 홍범식 LG유플러스 대표, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 정재헌 SK텔레콤 대표가 23일 오전 서울 중구 SKT타워에서 열린 부총리-통신사 CEO 간담회에서 기념촬영을 하고 있다.


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