신한카드와 전략적 업무협약 프리미엄 여행 혜택 대폭 강화 프리미엄 카드 회원 할인 기회 투숙 완료 시 VIP 등급 부여 등

[헤럴드경제=김명상 기자] 트립닷컴은 신한카드와 항공권, 숙박, 멤버십 등 여행 전반에 걸친 프리미엄 가치 제공을 위한 장기적인 파트너십을 구축하고 공동 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

양사는 서울 중구 신한카드 본사에서 프리미엄 여행 혜택 강화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다. 행사에는 홍종민 트립닷컴 한국 지사장과 김영일 신한카드 부사장 등 관계자가 참석했다.

이번 협약에 따라 트립닷컴은 오는 10월 31일까지 신한 프리미엄 카드 고객을 대상으로 전 세계 호텔 예약 시 특별 할인 혜택을 제공한다. 신한카드의 더 프리미어, 더 에이스, 더 베스트 계열 카드 소지 고객에게는 20%, 더 클래식 및 플래티늄 등급 카드 고객에게는 15% 할인 혜택을 제공한다. 할인은 계정당 1회, 최대 100달러 한도 내에서 즉시 적용할 수 있다. 해당 프로모션의 숙박 이용 기한은 체크인 기준 올해 12월 31일까지다.

전용 프로모션을 통해 호텔 예약을 완료하고 투숙을 마친 고객은 체크인 완료 익월에 트립닷컴 VIP 멤버십 등급을 자동 상향해 준다. 더 프리미어, 더 에이스, 더 베스트 계열 카드 고객에게는 다이아몬드 등급을 제공하며, 더 클래식 및 플래티늄 등급 카드 고객에게는 플래티넘 등급을 제공한다. 상향된 등급은 부여일로부터 1년간 유지한다.

트립닷컴 VIP 등급을 획득한 신한카드 회원은 등급에 따라 호텔 특가 할인, 공항 라운지 무료 이용, 공항 픽업 차량 업그레이드 등 트립닷컴이 제공하는 글로벌 프리미엄 혜택을 이용할 수 있다.

이번 프로모션 혜택은 트립닷컴 내 신한카드 회원 전용 한국어 모바일 웹사이트 및 앱 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다. 법인 및 비씨카드는 프로모션 대상에서 제외하며, 예산 소진 시 조기 종료할 수 있다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “신한카드와의 긴밀한 파트너십을 통해 트립닷컴만의 차별화된 VIP 혜택을 신한카드 고객들에게 선보일 수 있게 돼 기쁘게 생각한다”며 “양사가 가진 독보적인 강점을 결합해 큰 시너지를 창출하며 함께 성장해 나갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.

프로모션 예약 및 상세 규정은 트립닷컴 내 전용 이벤트 페이지 및 신한쏠페이, 신한카드 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.