‘GEO 기반 AI 마케팅’ MOU 체결

LG그룹의 광고계열사인 HSAD가 한국관광공사와 손잡고 생성형 인공지능(AI) 시대에 맞춘 관광 마케팅 고도화에 나선다. 포털 검색 중심의 기존 디지털 마케팅을 넘어 AI 답변에 브랜드와 콘텐츠가 인용되도록 최적화하는 ‘GEO(Generative Engine Optimization)’ 전략을 국내 관광 분야에 본격 도입한다.

HSAD는 한국관광공사와 ‘GEO 기반 AI 마케팅’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 협약은 단순히 GEO 솔루션을 선보이는 데 그치지 않고, 실제 관광 마케팅 사업에 적용해 실행까지 이어진 첫 사례다.

GEO는 생성형 AI가 브랜드와 콘텐츠를 쉽게 이해하고 답변에 활용할 수 있도록 정보 구조와 콘텐츠를 설계하는 방식이다. 검색 결과 상위 노출을 목표로 했던 기존 방식과 달리, AI가 신뢰할 수 있는 정보로 인용할 가능성을 높이는 데 초점을 맞춘 것이 특징이다.

양사는 문화체육관광부와 한국관광공사가 육성하는 글로벌 축제 10개를 대상으로 GEO 기반 AI 마케팅을 순차적으로 적용할 계획이다. 박지영 기자