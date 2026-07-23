롯테프리미엄 아울렛 동부산점 야외광장 24일부터 25일까지 이틀간, 다양한 행사

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 24일부터 25일까지 이틀간 롯데프리미엄 아울렛 동부산점 야외광장에서 기장군 관광캐릭터 ‘기장프렌즈’ 팝업스토어를 운영한다.

이번 행사는 기장군 공식 관광캐릭터인 ‘기장아재’, ‘다시미’, ‘메르치’를 활용해 기장군의 관광자원과 캐릭터를 널리 알리고, 방문객들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램을 제공하기 위해 마련됐다.

팝업스토어는 ‘기장이라는 낙원으로 떠나는 출항지’를 콘셉트로 꾸며진다. 방문객들은 입구에서 행사에 대한 간단한 안내를 받은 뒤 홍보존, 포토존, 체험존을 차례로 둘러보며 스탬프를 모으는 방식으로 행사를 즐길 수 있다.

홍보존에서는 기장군 관광안내 리플렛과 책자를 비치해 주요 관광지를 소개하고, QR코드를 활용한 관광 및 캐릭터 선호도 조사도 함께 진행한다.

포토존에서는 기장프렌즈 전용 프레임이 적용된 ‘인생네컷’을 촬영하며 기념사진을 남길 수 있다. 체험존에서는 룰렛 이벤트를 통해 다양한 기념품을 받을 수 있으며, ‘나만의 키캡 만들기’ 체험도 운영된다. 또 행사장에서 촬영한 사진을 개인 SNS에 인증하면 기장프렌즈 인형 키링을 증정하는 이벤트도 마련된다.

우성빈 기장군수는 “많은 군민과 관광객들이 이번 팝업스토어에 참가해 기장프렌즈와 함께 즐거운 추억을 만들고, 기장군의 다양한 관광지를 방문하는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.