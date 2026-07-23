기저효과·중동 악재에도 성장세 유지 실질GDI 38년 만에 최고 증가율 기록 수출·내수 동반 개선…하방 위험 여전

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부는 올해 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 시장 예상치를 웃돈 0.6%를 기록한 것과 관련해 “2분기 실적 호조로 연간 3% 성장 달성 가능성이 높아진 측면이 있다”고 평가했다.

재정경제부는 23일 한국은행의 2분기 GDP 속보치 발표 이후 배포한 보도참고자료에서 “전분기 높은 성장에 따른 기저효과와 중동전쟁 영향에도 불구하고 수출 호조 가운데 정부 정책 등으로 내수도 견조한 모습을 보이며 강한 성장 모멘텀이 지속됐다”며 이같이 밝혔다.

재경부는 “실질 국내총소득(GDI)의 큰 폭 증가는 기업의 투자 여력과 가계의 구매력 확충으로 이어져 향후 내수를 뒷받침할 가능성이 있다”며 “다만 중동전쟁 긴장 재고조와 미국 관세 등 하방 위험이 상존하는 만큼 리스크 요인을 면밀히 살피면서 하반기 경제성장전략 정책과제 이행 등 성장 모멘텀 지속에 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “중동 비상대응체계를 지속 유지하고 물가 상승 완화, 환율·금리 상승에 따른 취약계층 지원, 청년 일자리 확충 등 민생 안정에도 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.

한국은행은 이날 올해 2분기 실질 GDP 성장률(직전분기 대비·속보치)이 0.6%를 기록했다고 발표했다. 이는 지난 5월 제시한 전망치(0.2%)를 0.4%포인트 웃도는 수준이다.

분기 성장률은 지난해 4분기 -0.1%에서 올해 1분기 1.8%로 급반등한 데 이어 2분기에도 플러스 성장을 이어갔다. 전년 동기 대비 성장률은 1분기 3.8%, 2분기 3.7%를 기록했고 상반기 기준으로는 3.8% 성장해 2021년 하반기 이후 4년 6개월 만에 가장 높은 성장률을 나타냈다.

부문별로는 민간소비가 재화와 서비스를 중심으로 0.4% 증가했고 정부소비는 0.2% 늘었다. 건설투자는 토목건설 부진으로 0.2% 감소했지만 설비투자는 반도체 제조용 기계 등 기계류를 중심으로 0.2% 증가했다.

수출은 반도체와 기계·장비를 중심으로 1.4% 증가했고 수입도 자동차와 기계·장비를 중심으로 0.8% 늘었다.

실질 국내총소득(GDI)은 반도체 가격 상승에 따른 교역조건 개선으로 전년 동기 대비 15.6% 증가해 1988년 1분기 이후 38년 3개월 만에 최고치를 기록했다.

정부는 올해 1인당 국민총소득(GNI) 4만달러 달성 가능성도 한층 높아졌다고 평가했다. 재경부는 “2분기 경상성장률은 교역조건이 반영된 실질 GDI 실적을 감안하면 호조를 보일 것으로 예상돼 1인당 GNI 4만달러 달성 가능성이 높아졌다”면서도 “다만 1인당 GNI는 원·달러 환율과 하반기 경상성장률 등 여러 요소가 작용하는 만큼 상황을 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 밝혔다.